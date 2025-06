Hit z TEMU w Action za zaledwie 6,69 zł. Na Allegro drożej

Na Allegro 14-25 zł i często dostawa 2 tygodnie, w Action od ręki za 6,69 zł

Ten uchwyt atakuje Was na każdym kroku w wyjątkowo nachalnych reklamach Temu. Wystarczy kilka sekund i telefon może towarzyszyć Wam podczas pracy na wysokości wzroku . I nie trzeba na to milionów monet. Aluminiowy uchwyt przyklejamy do pokrywy laptopa, a jego przesuwane ramie pozwala zarówno dopasować pozycję telefonu, jak i schować się na płasko podczas transportu komputera.

Co jednak istotne, nie jest to kolejny gadżet wyłącznie dla posiadaczy iPhone'ów. Zamiast standardu MagSafe, producent dołącza magnetyczną naklejkę, którą można przyczepić do dowolnego telefonu. Zapewnia to 100% kompatybilność z praktycznie każdym urządzeniem na rynku.