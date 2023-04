Kto ma najszybszy internet w Polsce? Oto ranking z marca

RFBenchmark podał wyniki marcowych pomiarów szybkości internetu w sieciach LTE i 5G. Zaskoczeń nie było, najlepsze rezultaty osiągnął T-Mobile oraz w „swojej” kategorii – Plus.

Kilka dni temu SpeedTest.pl przedstawił dość zaskakujące zestawienie szybkości internetu za pierwszy kwartał, w którym pierwsze miejsce przypadło sieci Plus – także w łączonych pomiarach 3G/4G/5G. RFBenchmark wciąż jednak rozdziela te kategorie, podając osobno LTE i osobno 5G – i tu już takich przetasowań nie ma.

W marcu 2023 użytkownicy aplikacji RFBenchmark wykonali w Polsce 508 779 pomiarów internetu mobilnego, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu do lutego, kiedy odnotowano 420 552 pomiarów.

Udział technologii 5G w badaniach wynosił 11,48%, co oznacza wzrost w porównaniu z lutym, kiedy wynosił 10,54%. Większość pomiarów opiera się na technologii 4G LTE (82,62%), a technologia WCDMA została wykorzystana przez 6,9% testujących.

Internet mobilny LTE

T-Mobile obronił odzyskane przed miesiącem pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych w sieci 4G, osiągając 41,7 Mb/s. Drugie miejsce zajął Orange z wynikiem 38,2 Mb/s, a trecie – Play z podobnym rezultatem 37,9 Mb/s. Plus ponownie zajął czwarte miejsce (31,9 Mb/s), ustępując dość znacząco konkurentom.

Play utrzymuje swoją pozycję lidera w szybkości wysyłania danych w sieci 4G, osiągając wynik 23,0 Mb/s. Z kolei Orange z wynikiem 31,1 ms zdobyło pierwsze miejsce w kategorii wartości ping w zasięgu sieci 4G.

LTE Orange Play Plus T-Mobile Pobieranie danych 38,2 Mb/s 37,9 Mb/s 31,9 Mb/s 41,7 Mb/s Wysyłanie danych 20,0 Mb/s 23,0 Mb/s 17,8 Mb/s 20,0 Mb/s Ping 31,1 ms 31,3 ms 39,1 ms 34,2 ms Liczba pomiarów 145693 133247 71604 69877



Internet mobilny 5G

W pomiarach 5G Plus utrzymuje swoją dominację w szybkości pobierania danych w sieci, osiągając wynik 151,1 Mb/s. Takie wyniki Plusa nie dziwią, to operator zawdzięcza to dedykowanemu pasmu dla 5G 2600 MHz. Operatorzy działający w 2100 MHz prezentują się słabiej. Drugie miejsce w pomiarach 5G zajął T-Mobile (56,5 Mb/s), trzecie Play z wynikiem 52,3 Mb/s, a zestawienie zamyka Orange (49,9 Mb/s).

5G Orange Play Plus T-Mobile Pobieranie danych 49,9 Mbps 52,3 Mb/s 151,1 Mb/s 56,5 Mb/s Wysyłanie danych 33,0 Mbps 35,8 Mb/s 25,4 Mb/s 37,5 Mb/s Ping 29,8 ms 31,3 ms 36,1 ms 29,8 ms Liczba pomiarów 11536 21271 14134 11434

T-Mobile wyprzedził za to całą konkurencję, osiągając najwyższą szybkość wysyłania danych w sieci 5G (37,5 Mb/s). T-Mobile – wraz z Orange – osiągnął również najlepszy wynik ping (29,8 ms) w sieci 5G.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: RFBenchmark