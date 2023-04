T-Mobile ułatwia płacenie za Onet Premium

T-Mobile chce ułatwić swoim abonentom codzienność, dlatego pozwala im szybko zapłacić za dostęp do pakietu Onet Premium, doliczając opłatę do magentowej faktury.

Dla tych, którzy lubią mieć pod ręką dostęp do materiałów od kilkunastu polskich i zagranicznych wydawców, w wolnych chwilach zagłębiają się w publicystykę lub programy wideo, a w trasie umilają sobie podróż podcastami z różnych dziedzin, idealnym rozwiązaniem może być pakiet Onet Premium. Daje on nielimitowany dostęp do takich serwisów, jak między innymi: Newsweek, Forbes, Forbes Women, Przegląd Sportowy, Business Insider, Politico czy Die Welt. W zestawie są dostępne również ekskluzywne materiały opracowane przez redakcję Onetu, dostęp do wydań PDF dzienników, tygodników i magazynów, aplikacji Onet Audio oraz platformy Newsweek Learning English.

Pakiet Onet Premium można wykupić w modelu subskrypcyjnym z opłatą 9,90 zł za pierwszy miesiąc, potem 19,90 zł miesięcznie. Dzięki subskrypcji materiały na Onecie dostępne są bez reklam. Abonenci magentowego operatora mogą w prosty sposób wykupić ten pakiet, korzystając z opcji „Zapłać z T-Mobile”.

Prosto, szybko i bezpiecznie – tak działa forma płatności „Zapłać z T-Mobile”, która wykorzystuje tylko numer telefonu. Użytkownik nie musi więc instalować dodatkowych aplikacji czy udostępniać danych wrażliwych np. numeru karty płatniczej. Każdy zakup jest autoryzowany przez PIN albo hasło. Ponadto pozwala ona skorzystać z tzw. odroczonej płatności, czyli po dokonaniu zakupu można od razu korzystać z danego portalu/aplikacji, a płatność doliczana jest dopiero podczas opłacania faktury za abonament komórkowy.

