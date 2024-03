T-Mobile ma świąteczne niespodzianki. Znajdziesz je w aplikacji

Wiosna już się zaczęła, a za kilka dni będzie Wielkanoc. Dla T-Mobile Polska to dobre okazje na nowe prezenty w ramach Magenta Moments, które można znaleźć w aplikacji operatora.

T-Mobile przygotował dla swoich klientów nowe, wiosenno-świąteczne prezenty w ramach Magenta Moments. Oto, co można znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile.

Wielkanocna zdrapka

Już za kilka dni Wielkanoc, czyli święta kojarzące się jajkami – pisankami, kraszankami, oklejankami i innymi niespodziankami. Nie może ich zabraknąć również w Magent Moments. W "Zdrapce z JAJEM!" klienci T-Mobile mogą sprawdzić, co jest im pisane. Zdrapkę-niespodziankę można wirtualnie "zdrapać" do 29 marca w aplikacji Mój T-Mobile. Ukryta jest pod nią specjalna oferta, dzięki której każda kuchnia nabierze wyjątkowego stylu i koloru w estetyce retro.

Świąteczne SERCEczności

Również do 29 marca 2024 roku w Magenta Moments na klientów czeka specjalna oferta "Świąteczne SERCEczności". Wystarczy ją odblokować, a na konto trafi 200 Serc. Zebrane Serca można wykorzystywać na odblokowywanie limitowanych ofert specjalnych, na przykład udostępnianych w ramach Lucky Mondays. Tam klienci magentowego operatora mogą odbierać kody na vouchery znanych i lubianych marek, takich jak Zalando, Domino’s czy Costa Coffee.

Wiosenne rabaty

Dla osób, które chcą lepiej zadbać o swoje zdrowie, T-Mobile Polska przygotował 15% rabatu na dietę sokową fitLY. Są również oferty dla tych, którzy na poważnie podchodzą do wiosennych porządków, na przykład do 35% zniżki na małe AGD Philips, w tym właśnie odkurzacze, nawilżacze i oczyszczacze powietrza. Z kolei dla poszukujących inspiracji na stylizacje wiosenne, jest oferta specjalna do sklepu internetowego Flawless, oferującego komfortowe i stylowe ubrania.

Więcej szczegółów oraz warunki ofert promocyjnych można znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile, w Magenta Moments.

