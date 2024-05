Orange robi porządki. 20 czerwca klientów czeka trzęsienie ziemi

Orange robi porządki w usługach bez limitu do wszystkich z pakietem GB w ofercie na kartę. Część z nich zostaje zamknięta, cześć będzie działać na nowych zasadach.

Orange opublikował dziś komunikaty dotyczące usług „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” oraz „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Usługi bez MMS są zamykane, a te z MMS będą działać na nowych zasadach. Wszystkie zmiany wchodzą od 20 czerwca, czyli za miesiąc.

Orange zamyka usługi

20 czerwca Orange zamknie w ofercie Orange na kartę usługę jednorazową „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Obecni użytkownicy tej usługi będą automatycznie i bez opłat przeniesieni do drugiej, podobnej usługi jednorazowej, czyli „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” z zachowaniem praw nabytych, czyli zgromadzonych gigabajtów oraz dni ważności usługi.

Dodatkowo przeniesieni klienci otrzymają MMS-y bez limitu do końca ważności swojej usługi oraz pakiet 100 GB, który zostanie dodany do już zgromadzonych środków w usłudze.

Na takiej samej zasadzie Orange zamyka usługę „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w wersji cyklicznej, zarówno w wersji za 7 zł, jak i za 25 zł. Także i w tym przypadku użytkownicy będą automatycznie i bez dodatkowych opłat przenoszeni do usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” z zachowaniem praw nabytych, czyli ceny kolejnych odnowień (7 zł lub 25 zł), zgromadzonych gigabajtów oraz dni ważności usługi. Dodatkowo na stałe otrzymają MMS-y bez limitu w ramach usługi cyklicznej oraz jednorazowo pakiet 100 GB.

Oznacza to, że usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” będzie się odnawiać na kolejne okresy za 7 zł co 7 dni (ze stałym pakietem 3 GB) lub 25 zł co 31 dni (ze stałym pakietem 20 GB) w zależności od aktywnej opcji poprzedniej usługi. W nowej usłudze nie obowiązuje jednak mechanizm dodający 1 GB za każde kolejne odnowienie usługi.

W każdym przypadku użytkownicy, którzy nie akceptują tych zmian, mogą zrezygnować z usług do dnia wejścia w życie zmian.

Orange zmienia usługi

Jednocześnie Orange wprowadza w ofercie na kartę zmiany do usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Zmiany dotyczą opcji jednorazowej, jak i cyklicznej.

Jeżeli chodzi o wersję jednorazową, 20 czerwca zmieni się jej regulamin i od tego dnia w obecnej opcji 39 zł na 31 dni:

nowa cena za włączenie usługi wyniesie 40 zł na 31 dni,

pakiet danych w usłudze wzrośnie z obecnych 40 GB do 50 GB.

Analogicznie w cyklicznej wersji usługi, w obecnej opcji 39 zł na 31 dni:

nowa cena za każde kolejne odnowienie usługi wyniesie 40 zł na 31 dni ,

, w cenie usługi przestanie być dostępy Social Pass ,

, pakiet danych w usłudze wzrośnie z obecnych 40 GB do 50 GB.

Sprawdź aktualną ofertę Orange na kartę.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange