Orange wprowadza nowe oferty. Jest szokująco tanio

Orange odświeża nju mobile na kartę, wprowadzając dwie nowe opcje bez limitu w ofercie na kartę. Za 19 zł miesięcznie klient otrzymuje połączenia, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 20 GB. Dodatkowo każdy może otrzymać bonus 2400 GB na rok.

Orange stworzył dwie nowe opcje na kartę z dostępem do sieci 5G. We wcześniejszym wariancie w nju na kartę oferowany był pakiet dzienny za 1,20 zł oraz pakiet miesięczny za 29 zł z mniejszą paczką internetu. Teraz operator proponuje dwa nowe plany:

za 19 zł miesięcznie – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 20 GB (w tym 4,5 GB w roamingu w UE),

miesięcznie – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz (w tym 4,5 GB w roamingu w UE), za 29 zł miesięcznie – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 40 GB ( w tym 6,87 GB w roamingu w UE).

W obydwu wariantach ważność konta jest bezterminowa po pierwszym doładowaniu. Nie ma za to gigabajtów za staż, znanych w poprzedniej oferty.

Są też dwa bonusy:

599 GB na start za wyrażenie zgody marketingowej, ważne przez 31 dni – bonus dostępny dla nowych i obecnych klientów;

za wyrażenie zgody marketingowej, ważne przez 31 dni – bonus dostępny dla nowych i obecnych klientów; 2400 GB na rok, czyli 200 GB w 12 paczkach – bonus dostępny w nowych usługach.

Jeśli klient dojdzie do limitu GB w ofercie za 19 zł lub za 29 zł, to automatycznie włącza się paczka 200 GB ważna do końca cyklu. Do promocji należy zarejestrować się SMS-em.

Ofertą w nju można zarządzać samodzielnie przez stronę www.njumobile.pl.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange