Nju mobile ma 11 lat i urodzinowy prezent dla użytkowników

Orange świętuje 11. urodziny nju mobile. Z tej okazji na użytkowników oferty submarki Pomarańczowych czeka prezent w postaci 11 darmowych gigabajtów.

Urodziny to dobra okazja do rozdawania prezentów, również jeśli dotyczą one sieci komórkowej. A okazja ku temu jest duża, ponieważ nju mobile ma już 11 lat. Z tej okazji, na osoby korzystające z usług submarki Orange czeka prezent w postaci paczki 11 GB danych do wykorzystania w Polsce. Jest ona ważna przez 30 dni od dnia włączenia.

Jak zdobyć urodzinowe gigabajty?

Osoby, które mają w nju mobile abonament lub korzystają z oferty na kartę, mogą włączyć paczkę 11 GB za darmo za pomocą bezpłatnego SMS-a o treści URODZINY, wysłanego pod numer 80455. Należy to zrobić do 6 maja 2024 roku.

Użytkownicy oferty nju subskrypcja nie muszą nic robić, ponieważ dostaną swoje gigabajty automatycznie.

Jak sprawdzić, ile zostało GB?

W celu sprawdzenia, ile gigabajtów pozostało do wykorzystania, należy wysłać wiadomość SMS o treści ILE pod numer 80138 lub zalogować się na stronie njumobile.pl. Osoby korzystające z oferty nju subskrypcja mogą sprawdzić liczbę pozostałych GB w aplikacji nju mobile lub na stronie njumobile.pl.

Szczegóły urodzinowej promocji można znaleźć w regulaminach:

Źródło zdjęć: nju mobile

Źródło tekstu: nju mobile