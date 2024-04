W Orange rusza Zielony Tydzień. Sprawdź, co zyskasz z tej okazji

W Orange ruszył Zielony Tydzień. Z tej okazji pomarańczowy operator zaprasza do swoich salonów, gdzie można skorzystać ze specjalnych promocji i rabatów. Wszystko to ma związek z Międzynarodowym Dniem Ziemi, który wypada 22 kwietnia.

Orange Polska od 3 lat realizuje strategię #OrangeGoesGreen, by ograniczyć wpływ swojej działalności na klimat. Na koniec 2023 roku ograniczyliśmy emisje CO2 z własnej działalności o blisko 80% względem 2015 roku, a energia odnawialna stanowiła już 74% zużycia energii elektrycznej firmy. Zrealizowaliśmy już dwa średniookresowe cele klimatyczne na dwa lata przed założonym terminem. Wyzwaniem natomiast pozostają emisje gazów cieplarnianych pochodzące z całego łańcucha wartości, czyli produkcji urządzeń, logistyki oraz użytkowania urządzeń przez naszych klientów. Dlatego w ramach Programu Re zachęcamy klientów do odpowiedzialnego korzystania z urządzeń – napraw, recyklingu czy korzystania z odnowionego sprzętu. Również w ramach rozpoczynającego się Zielonego Tygodnia możemy razem zrobić coś dobrego na rzecz środowiska, ponieważ często z pozoru drobne działania mogą mieć duże znaczenie.

– powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Sięgnij głębiej do szuflady

Z okazji Zielonego Tygodnia, który potrwa od 22 do 28 kwietnia 2024 roku, Orange zachęca do poszukania w domu starych, nieużywanych już telefonów. W każdym salonie pomarańczowego operatora można skorzystać z oferty wyceny i odkupu takich urządzeń. Zyskać w ten sposób można od 20 zł za oddanie niedziałającego już telefonu oraz od 50 zł za telefon nieuszkodzony, który się włączy. W obu przypadkach konieczne jest odczytanie nr IMEI. Ważne jest również to, by taki telefon nie miał rozbitego ekranu i obudowy oraz był kompletny (np. miał baterię).

Orange w swoich salonach odkupuje również sprawne, używane, wartościowe telefony. Te zostaną profesjonalnie wycenione. Za odkupione sprzęty klient otrzyma bony, za które można nabyć akcesoria czy obniżyć cenę nowego lub odnowionego telefonu.

Podczas Zielonego Tygodnia w obniżonej cenie można kupić wybrane odnowione smartfony, które klienci zwrócili w okresie 14 dni od zakupu, lub outletowe. Są to między innymi:

Telefony odnowione i outletowe są objęte 24 miesięczną gwarancją lub rękojmią. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć pod tym adresem.

Dłuższe życie Twojego smartfonu

Każdy smartfon warto zaopatrzyć w akcesoria, które pomogą w przedłużeniu jego sprawnego i bezproblemowego działania. Orange Polska ma w swojej ofercie między innymi ochronne szybki na ekran czy obudowy wykonane z materiałów z recyklingu lub biodegradowalnych, a także energooszczędne ładowarki. Warto pamiętać, że wymiana wyświetlacza kosztuje nawet dziesięć razy więcej niż folia czy szkło. Podczas Zielonego Tygodnia, niektóre z ekologicznych akcesoriów do telefonów są dostępne w obniżonych cenach.

W wydłużeniu życia smartfonu pomóc może usługa Ochrona Smartfona. Wariant Premium obejmuje jedną naprawę rocznie bez limitu kwotowego i pozwala kompleksowo naprawić uszkodzenia mechaniczne oraz usunąć skutki zalania wodą. Miesięcznie Ochrona Smartfona kosztuje od 17 zł.

Pomarańczowa Czysta Energia

Osoby szukające nowego sprzedawcy energii, mogą skorzystać z oferty Czysta Energia od Orange, w której 100% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W Pakiecie 150 zł, dostępnym w ramach oferty, można zyskać 150 zł rabatu na odnowiony smartfon lub akcesoria. Szczegóły można znaleźć pod tym adresem.

Orange Polska chce być neutralny klimatycznie

Orange Polska planuje do 2030 roku osiągnąć redukcję emisji w całym łańcuchu wartości o 45% względem roku 2020, a docelowo do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną netto. Od kilku lat operator prowadzi w związku z tym wiele działań.

W ramach programu odnowy sprzętu sieciowego, operator we własnym zakresie odnawia modemy i dekodery, a po profesjonalnym odświeżeniu ponownie wprowadza je na rynek. Dziś co drugie urządzenie tego typu, wydawane użytkownikom Orange, przeszło taki proces odnowy. W latach 2021- 2023 Pomarańczowi odnowili około 1,5 miliona urządzeń klienckich, takich jak telefony, modemy czy dekodery.

Orange Polska zachęca swoich klientów do odpowiedzialnego rozstawania się ze smartfonami, dłuższego korzystania z tych, które mają oraz dawania telefonom "drugiego życia" w ramach Programu Re. Z kolei optymalizacja trybów energooszczędnych w urządzeniach, z których korzystają klienci usług stacjonarnych, umożliwia zaoszczędzenie nawet 5 GWh w skali roku.

Więcej na temat działań Orange Polska na rzecz klimatu i środowiska można znaleźć na stronach www.razemdlaplanety.pl i www.programre.pl. Pomarańczowy operator zaprasza również do swoich zielonych salonów:

w Warszawie – Al. Jerozolimskie 160, Miasteczko Orange, ul. Marszałkowska 126/134 (Sezam), Wołoska 12 (Westfield Mokotów),

w Krakowie – ul. Kamieńskiego 11 (CH Bonarka).

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange