Orange rozszerza zasięg „prawdziwego 5G”. Są nowe stacje

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, pochwalił się w serwisie X (dawniej Twitter) nowymi stacjami bazowymi, które zwiększyły zasięg pomarańczowego 5G na częstotliwościach z pasma C.

W styczniu 2024 roku Orange Polska otrzymał od UKE pierwsze pozwolenia radiowe na uruchomienie usług 5G z wykorzystaniem nowych częstotliwości z pasma C. W odbywającej się w ubiegłym roku aukcji, pomarańczowy operator zdobył blok częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu od 3,6 do 3,7 GHz. Orange wylicytował go za 487,095 mln zł, przy cenie startowej wynoszącej 450 mln zł.

Coraz większy zasięg "prawdziwego 5G" w Orange

Orange na początek uruchomił usługi 5G w oparciu o nowe częstotliwości na ograniczonej liczbie stacji bazowych, zlokalizowanych między innymi w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Z czasem zasięg pomarańczowego "prawdziwego 5G" rozszerzał się dzięki włączaniu pasma C na nowych stacji.

Jak informuje rzecznik Orange Wojciech Jabczyński, w ostatnich dniach ten operator uruchomił 60 kolejnych stacji bazowych 5G, które korzystają z zarezerwowanych w następstwie ubiegłorocznej zasobach radiowych. Powstały one między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Grudziądzu, Wyszkowie, Inowrocławiu i Kielcach.

W sumie Orange Polska ma teraz 1379 stacji 5G, które działają w oparciu o częstotliwości z zakresu 3,6-3,7 GHz.

