Specjalne kody w Orange. Masz czas do 5 czerwca

Orange Flex ma już pięć lat. Z tej okazji operator zorganizował loterię, w której można wygrać bony na wakacje, e-bilety na koncerty i vouchery do kina. Na klientów oferty Flex czekają także tańsze słuchawki Samsung, a w aplikacji – niespodzianki z oferty.

Wszystkie urodzinowe atrakcje startują jutro rano, czyli 9 maja. Loteria i promocje w aplikacji potrwają 4 tygodnie.

We FLEXOTERII do zdobycia jest 555 nagród. Do tego co tydzień na użytkowników czeka inna niespodzianka w aplikacji. W tym tygodniu bonusem specjalnym jest rabat 50% na słuchawki Samsung Buds FE.

Loteria Orange Flex

W loterii Orange Flex do zdobycia będzie:

5 bonów do serwisu wakacje.pl o wartości 5000 zł ,

do serwisu wakacje.pl o wartości , 50 voucherów do serwisu eBilet o wartości 500 zł ,

do serwisu eBilet o wartości , 500 e-kart podarunkowych na dwuosobowy seans filmowy 2D w Cinema City.

Aby wziąć udział we FLEXOTERII, należy wygenerować w aplikacji Orange Flex kod, a następnie wejść na podaną stronę WWW i go zarejestrować. W każdym tygodniu użytkownik może wygenerować jeden kod, a tym samym łącznie zagrać cztery razy, by zwiększyć swoją szansę na nagrody.

Rejestracja kodów w loterii potrwa do 5 czerwca. Każdy kod pobrany w aplikacji, oprócz tego, że jest losem w loterii, umożliwia jednocześnie skorzystanie z promocji niespodzianek, obejmujących ofertę Orange Flex. Pierwsza będzie dostępna już jutro.

Rabat 50% na słuchawki w Sklepie Flex

Od 9 maja w Sklepie Flex można kupić słuchawki Samsung Buds FE w cenie 239 zł zamiast 479 zł. Aby skorzystać z niższej ceny, należy wygenerować kod w Klubie Flex. Jeden użytkownik może kupić jeden produkt. Liczba produktów objętych promocją jest ograniczona, a akcja potrwa do wyczerpania puli objętej rabatem.

Flex ma już 5 lat

Jak podaje operator, z Orange Flex korzysta już ponad 360 tys. klientów. Cyfrowa oferta Pomarańczowych zadebiutowała 10 maja 2019 r., a na start było wtedy aż 10 Planów do wyboru.

Za 35 zł, czyli cenę obecnego Planu 45 GB, użytkownicy mieli wtedy 10 GB, natomiast za 80 zł (obecny najwyższy Plan z opcją internetu bez limitu i trzech dodatkowych SIM-ów) – 100 GB.

Orange chwali się, że przez pięć lat aplikacja Flex wzbogaciła się o wiele funkcji, dzięki którym obecnie użytkownicy mają więcej możliwości. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie kart eSIM, opcji przekazywania GB znajomym, Klubu i Sklepu Flex, internetu UNLMTD oraz zwiększenie liczby dodatkowych bezpłatnych kart SIM lub eSIM z 1 do 3 w zależności od Planu.

Tylko w ciągu ostatniego roku Orange Flex wzbogacił się o Sejf GB, dzięki któremu GB nie przepadają i można je wykorzystać przez 6 miesięcy, a nie jak dotąd w ciągu miesiąca rozliczeniowego. Zadebiutowały też: usługa przekazania numeru innej osobie w 100% cyfrowo, bez konieczności podpisywania dokumentów w salonie, pakiety roamingowe Tu i Tam oraz Brytyjski, które umożliwiają korzystanie z internetu za granicą w przystępnych cenach. Ostatnią nowością była subskrypcja roczna, w której można zyskać 12 miesięcy Planu 45 GB w cenie 10.

Orange Flex dba również troskę o środowisko. W 2021 roku zyskał status usługi telekomunikacyjnej neutralnej klimatycznie. Od startu akcji EKO GB w 2020 r. Flex – dzięki swoim użytkownikom – posadził 58 000 m² Lasu Na Zawsze. Dzięki kolejnej edycji 10 000 m² lasów zostanie objęte ochroną.



