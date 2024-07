Opłata za numer: Orange rezygnuje, Play i Plus nadal pobierają

Orange zrezygnował z kontrowersyjnej opłaty za utrzymanie numeru, podczas gdy Plus i Play nadal je pobierają. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pilnie się temu przygląda, co może mieć istotne konsekwencje dla użytkowników ofert na kartę.

Opłata za utrzymanie numeru w ofertach na kartę wzbudza wiele kontrowersji wśród użytkowników polskich sieci komórkowych. Choć Orange wycofał się z takich opłat, sieci Play i Plus nadal je naliczają.

Utrzymanie numeru w Orange na kartę

Orange Polska wprowadził opłatę za utrzymanie numeru w kwietniu 2022 roku. Wynosiła ona 5 zł co 31 dni i była pobierana po upływie 31 dni od ostatniej aktywności na koncie, takiej jak wykonanie połączenia czy doładowanie konta. Użytkownicy krytykowali tę opłatę, uznając ją za "opłatę za nic" i narzucanie presji na klientów. W odpowiedzi na te skargi, Orange zrezygnował z naliczania tej opłaty od 24 stycznia 2024 roku, a zaktualizowane cenniki weszły w życie 26 lutego 2024 roku.

W ostatnich dniach pomarańczowy operator poinformował, że odda klientom pobrane opłaty. Klienci, którzy ponieśli te koszty między 4 kwietnia 2022 roku a 24 stycznia 2024 roku, mogą liczyć na zwrot środków na swoje konta. Zwroty te są przyznawane na aktywne numery w ofercie na kartę, a w przypadku zdezaktywowanych numerów, środki mogą być przekazane na konto bankowe klienta.

Utrzymanie numeru w Plusie i Play

W przeciwieństwie do Orange, sieci Plus i Play nadal pobierają opłaty za utrzymanie numeru w swoich ofertach na kartę. Odpowiednie zapisy w tej sprawie możemy znaleźć między innymi w:

Co na to UOKiK?

Swoje pytanie w sprawie opłaty za utrzymanie numeru w ofertach na kartę polskich telekomów skierowaliśmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inspirację do tego czerpaliśmy z faktu, że Orange Polska postanowił zwrócić swoim klientom pobrane opłaty w porozumieniu z Prezesem UOKiK.

Okazuje się, że UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie opłat za utrzymanie numeru zarówno wobec Orange Polska, jak i spółek Polkomtel (Plus) oraz P4 (Play).

Postępowania wobec Orange Polska dotyczące opłaty za utrzymanie numeru w sieci trwają. Jedno dotyczy uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, drugie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spółka poinformowała Prezesa Urzędu o działaniach – w tym dotyczących zaprzestania pobierania opłat oraz zwrocie dla konsumentów. W przypadku Polkomtel oraz P4 kwestia utrzymania numerów w sieciach jest również przedmiotem postępowań, na tę chwilę – wyjaśniających, w celu wstępnego ustalenia czy doszło do naruszeń.

– przekazała redakcji TELEPOLIS.PL Kamila Guzowska z Departamentu Komunikacji UOKiK

A co z T-Mobile?

W cennikach ofert T-Mobile na kartę nie znajdziemy opłaty za utrzymanie numeru. Jest za to usługa Wydłużenie Ważności Konta. Jeśli jednak wczytamy się w jej opis, dostępny między innymi w Cenniku taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę, przekonamy się, że zasady działania są tu bardzo podobne do tych w opłacie za utrzymanie numeru.

Opłaty za utrzymanie numeru w sieci w ofertach na kartę są tematem kontrowersji wśród użytkowników. Orange, pod naciskiem UOKiK, wycofał się z tej opłaty i zwraca klientom pobrane środki. Tymczasem Plus i Play nadal naliczają takie opłaty, co budzi sprzeciw konsumentów. Działania UOKiK mogą jednak doprowadzić do zmian w polityce operatorów tych sieci.

Zobacz: Ukryte opłaty w sieci Plus? Wyjaśniamy. Operator bije się w pierś

Zobacz: Bardacha w Play. Spróbuj przenieść numer, to zobaczysz

Ankieta Czy uważasz, że operatorzy sieci Play i Plus powinni zrezygnować z opłaty za utrzymanie numeru w swoich ofertach na kartę? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza i Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne