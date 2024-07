Plus ma nowy mobilny router 5G z Wi-Fi 6

Plus wprowadził do oferty nowy router mobilny z 5G i Wi-Fi 6 - ZTE U50 5G. To jedna z ostatnich nowości tego producent, znana też z oferty Play.

ZTE U50 5G to zaawansowany router 5G z LTE kat. 20 i Wi-Fi 6, który wcześniej wszedł już do oferty Playa. Teraz dostępny jest także w ofercie sieci Plus. To niewielkie urządzenie o wymiarach 118 x 72 x 18 mm i masie 163,7 g, które można ze sobą łatwo przenosić, by korzystać z łączności 4G i 5G w dowolnym miejscu, na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu, ale sprawdzi się też w małym biurze

Sercem U50 5G jest modem Qualcomm Snapdragon X55, który pozwala łączyć się z 5G w pasmach n1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n78 oraz w LTE b1, b3, b7, b8, b20, b38. Urządzenie pozwala skorzystać z zalet 5G Ultra w Plusie.

Technologia 5G wraz z Wi-Fi 6 w standardzie AX1800 zapewniają szybkie i stabilne łącze dla urządzeń zewnętrznych. Jednocześnie można do ZTE U50 5G podłączyć nawet 32 urządzenia. Router wyposażony jest także w spory jak na tego typu urządzenie akumulator 4500 mAh. Za pomocą złącza TS-9 można też podłączyć antenę zewnętrzną, by wzmocnić łączność ze stacjami bazowymi 5G.

ZTE U50 5G: jakie ceny w sieci Plus?

Cena detaliczna ZTE U50 5G na wolnym rynku wynosi 999 zł. W Plusie można go dostać jednak taniej. U operatora router dostępny jest w opcji na raty, zarówno z abonamentem internetowym, jak i bez.

W przypadku miesięcznej opłaty abonamentowej 79 zł na miesiąc z pakietem 500 GB cena urządzenia to 49 zł na start oraz 24 raty po 20 zł. Łączna opłata za router to 529 zł.

Jest też opcja z abonamentem 0 zł (umowa na czas nieokreślony) z płatnością na raty. Po wyborze 12-miesięcznego okresu spłaty cena wyniesie 698,92 zł. Bez umowy urządzenie kosztuje 840 zł z płatnością jednorazową.

