Polski Światłowód Otwarty ulepszył sieć. Operatorzy będą mieli łatwiej

Polski Światłowód Otwarty zakończył wdrażanie modelu Bitstream Access (BSA) na swojej sieci HFC. Dzięki temu operatorzy detaliczni współpracujący z PŚO będą mogli łączyć się z siecią HFC w taki sam sposób oraz za pomocą tych samych urządzeń jak z siecią FTTH.

Zastosowanie modelu BSA ujednolica sposób, w jaki operatorzy zyskują dostęp do obu sieci – HFC i FTTH – co powoduje, że integracja techniczna z PŚO jest znacznie łatwiejsza, a w rezultacie szybsza i tańsza. Jego przewagą nad dotychczas stosowanym dostępem „white label” jest również możliwość wykorzystywania przez operatorów detalicznych własnej adresacji IP do świadczenia usług na sieci PŚO. Dzięki temu mogą oferować swoim klientom telewizję IPTV oraz VoIP bez ograniczeń kontentowych, z czym był problem w poprzednim modelu.

Prace nad wdrożeniem modelu BSA na sieci HFC rozpoczęliśmy prawie rok temu. Największym wyzwaniem było opracowanie sposobu sprawnej obsługi łączy konsumenckich w specyficznym dla sieci HFC standardzie. Oznaczało to nie tylko przygotowanie rozwiązania sieciowego, ale również odpowiednich narzędzi IT, które automatyzują dostarczanie i utrzymanie tego rodzaju usług. Przeprowadzone przez nas testy pokazały, że rozwiązanie działa bez zarzutu i jest wysokiej jakości. Wkrótce zaczną z niego korzystać współpracujący z nami operatorzy

– mówi Krzysztof Sidor, Chief Technical Officer, Polski Światłowód Otwarty.

Jak wyjaśnia PŚO, dzięki wdrożeniu BSA operator korzysta z jednego API i tych samych punktów styku dla obydwu technologii. Składanie i obsługa zamówień również wyglądają identycznie, a więc operator detaliczny nie musi się nawet zastanawiać, czy aktywuje usługę na sieci FTTH, czy HFC. Jednocześnie trwają prace modernizujące infrastrukturę HFC w PŚO do standardu FTTH.

Obecnie niewielu abonentów faktycznie potrzebuje dostępu do internetu o szybkości do 5 Gb/s, ale jesteśmy świadomi, że w przyszłości to się zmieni. Będziemy na tę przyszłość gotowi

– zapowiada Michał Banasiuk, Chief Commercial Officer, Polski Światłowód Otwary.

Zdecydowana większość łączy w sieci HFC Polskiego Światłowodu Otwartego pozwala abonentom osiągnąć prędkość do 1 Gb/s. Na sieci FTTH dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii XGS-PON PŚO oferuje dostęp o szybkości do 5 Gb/s.

Operator nieustannie modernizuje swoją sieć HFC do standardu FTTH oraz rozbudowuje sieć FTTH. Sieć PŚO obejmuje ponad 3,8 mln gospodarstw domowych, z czego 3,4 mln znajduje się w zasięgu sieci HFC, a ponad 400 tys. w zasięgu sieci FTTH.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Polski Światłowód Otwarty

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty