Światłowód Inwestycie dostał zielony kredyt na rozbudowę sieci

Spółka Światłowód Inwestycje, która w połowie należy do Orange Polska, otrzymała zielone finansowanie w kwocie 2,5 miliarda złotych. To pierwszy kredyt typu LMA Green Loan na polskim rynku hurtowym FTTH.

Kredyt oparty o standard Green Loan Principles stanowi dla nas niezależne poświadczenie, że realizowane przez nas inwestycje wspierają transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Opierają się one bowiem w 100% na oferowaniu dostępu do sieci światłowodowej w technologii FTTH GPON. Jest to obecnie najbardziej efektywna energetycznie technologia dostępu do Internetu.

– powiedział Piotr Sujecki, Członek Zarządu, Światłowód Inwestycje

Z analiz rynkowych wynika, że średnie zużycie prądu na mieszkańca w przypadku sieci światłowodowej FTTH GPON jest o około 40% niższe niż w technologii DOCSIS, bazującej na kablach koncentrycznych/miedzianych, przy założeniu, że szybkość łącza to 50 Mb/s. Różnica ta rośnie na korzyść światłowodu wraz ze wzrostem szybkości łącza, a spółka Światłowód Inwestycje oferuje usługi o prędkościach od 300 Mb/s do 1 Gb/s.

Efektywność energetyczna światłowodów rośnie jeszcze bardziej w porównaniu z technologiami bezprzewodowego dostępu do Internetu. Zużycie prądu w technologii FTTH GPON jest co najmniej 3 razy mniejsze niż w przypadku rozwiązań mobilnych. Zależy to oczywiście od porównywanej technologii bezprzewodowej (5G, 4G LTE itp.).

Dostosowanie dokumentacji kredytowej do LMA Green Loan Principles oraz uwzględnienie opinii banków komercyjnych będących członkami konsorcjum było dużym wyzwaniem, stąd powierzona nam rola koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju to ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że możemy wspierać naszego klienta w jego dalszym rozwoju.

– podsumowała Iwona Pianka, Dyrektor Inwestycyjny ds. Finansowania Klientów Strategicznych

Światłowód Inwestycje od początku swojej działalności stawia na ESG (Environmental, Social, Governance - środowisko, społeczeństwo, zarządzanie). Firma chwali się, że tylko w 2023 roku otrzymała nagrodę od Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju w kategorii debiutów oraz uzyskała rating ESG w GRESB na poziomie 78 pkt na 100 możliwych, i to już po pierwszych 18 miesiącach działalności.

Pozyskane finansowanie pozwoli nam również efektywnie wspierać integrację cyfrową mieszkańców obszarów, którzy nie mają dostępu do szybkiego i stabilnego połączenia, jaki umożliwia właśnie światłowód.

– dodał Piotr Sujecki

Światłowód Inwestycje działa od lipca 2021 roku, oferując swoje usługi wyłącznie na rynku hurtowym dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy w oparciu o udostępnianą im infrastrukturę światłowodową dostarczają Internet użytkownikom końcowym. Plan inwestycyjny spółki zakłada dotarcie do około 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Współwłaścicielami Światłowód Inwestycje są Orange Polska i holenderski fundusz emerytalny APG, które posiadają po 50% udziałów w spółce.

Źródło zdjęć: Światłowód Inwestycje

Źródło tekstu: Światłowód Inwestycje