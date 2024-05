Polski Światłowód Otwarty ma większy zasięg i tysiące nowych adresów FTTH

Polski Światłowód Otwarty rozszerzył zasięg swojej sieci światłowodowej. Tym razem liczba adresów z zasięgiem FTTH zwiększyła się aż o ponad 61 tys.

Polski Światłowód Otwarty co miesiąc raportuje, jak mu idzie z rozbudową sieci światłowodowej. Kwiecień 2024 r. okazał się pracowity dla operatora. W minionym miesiącu w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 12 811 nowych gospodarstw domowych z 29 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2681), Warszawie (1749) i Bielsku-Białej (1185).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Bytom

Chełm

Ciechanów

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gniezno

Kalisz

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Lublin

Łódź

Parczew

Piotrków Trybunalski

Pogórze

Pruszków

Radom

Ruda Śląska

Sopot

Sosnowiec

Szczecin

Warszawa

Wrocław

Września

Zielona Góra

To jednak nie koniec. Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 48 601 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 61 tys. gospodarstw domowych.

Dla porównania miesiąc wcześniej było to blisko 40 tys. gospodarstw domowych, a w lutym zasięg PŚO zwiększył się o blisko 22 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty ma ambitne plany

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Spółkę stworzył Play wraz z grupą InfraVia Capital Partners, posiadającą 50% udziałów w PŚO.

Operator ma ambitne plany. Ruszając w marcu 2023 r., PŚO przejął aktywa sieci HFC należącej do UPC Polska i objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku PŚO planuje wybudować 2 mln nowych łączy, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Rozbudowa i modernizacji sieci realizowane są w technologii XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

