Orange Flex zaliczy przerwę. To nie awaria

Orange Flex planuje krótką przerwę techniczną, aby wprowadzić ulepszenia, dzięki którym korzystanie z usług będzie jeszcze lepsze.

Orange Flex to popularna aplikacja mobilna do usług telekomunikacyjnych pomarańczowego operatora. Narzędzie to przechodzi modernizację, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania jej użytkowników. W związku z tym Pomarańczowi zaplanowali krótką przerwę techniczną, aby wprowadzić niezbędne ulepszenia. Jak informuje Orange, zmiany są wprowadzane z myślą o użytkownikach. Dzięki temu aplikacja powinna działać lepiej i zapewnić jeszcze lepszą obsługę klienta.

Co to oznacza dla użytkowników?

Przerwa techniczna będzie mieć miejsce 8 sierpnia 2024 roku w godzinach od 1:00 do 5:00. W wyznaczonych godzinach nie będzie można korzystać z aplikacji Orange Flex ani kontaktować się z obsługą klienta przez czat. Pomarańczowy operator przeprasza za wszelkie niedogodności i liczy na wyrozumiałość.

Modernizacje i prace konserwacyjne są nieodłączną częścią działalności każdej firmy technologicznej. Dzięki nim Orange Flex może zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia swoim użytkownikom i usługi na jeszcze wyższym poziomie. Po chwilowych niedogodnościach aplikacja powinna działać lepiej i bardziej niezawodnie.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange, opracowanie własne