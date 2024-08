Polsat Box Go zaprasza na nowe seriale premium

Do oferty Polsat Box Go w nadchodzących miesiącach dołączą dwa nowe seriale premium, Powrót do życia oraz Zakładnicy. Premiery te powinny przyciągnąć uwagę widzów swoim wyjątkowym klimatem i doskonałą obsadą aktorską.

"Powrót do życia" – premiera 14 sierpnia

"Powrót do życia" to adaptacja brytyjskiego serialu "Back to Life", który zdobył nominację do nagrody Emmy. W polskiej wersji główną rolę zagra Magdalena Popławska, która wcieli się w postać Mai. Maja po spędzeniu ponad 20 lat w więzieniu wraca do swojego rodzinnego miasteczka, gdzie stara się odbudować swoje życie. Historia ta opowiada o trudach reintegracji, konfrontacji z przeszłością i walce o drugą szansę. W małomiasteczkowym środowisku pełnym hipokryzji, Maja musi zmierzyć się z oceną innych, próbując jednocześnie odbudować relacje z bliskimi.

Serial wyreżyserował Makary Janowski, znany z produkcji takich jak "Zdrada" i "Komisarz Mama". Scenariusz został opracowany przez zespół składający się z Beaty Halastry, Ilony Łesyk-Moczulski, Małgorzaty Pach-Galik i Michała Zasowskiego. W obsadzie, obok Magdaleny Popławskiej, zobaczymy między innymi Małgorzatę Sochę, Ewę Skibińską oraz Bartłomieja Kasprzykowskiego.

"Zakładnicy" – premiera w grudniu

Druga propozycja, "Zakładnicy", to adaptacja izraelskiego serialu "Bnei Aruba". Jest to intensywny thriller psychologiczny z elementami sensacji. Akcja serialu rozpoczyna się, gdy czterech zamaskowanych napastników włamuje się do domu rodziny Osterów, biorąc ich jako zakładników. Główna bohaterka, Eryka (w tej roli Magdalena Różczka), zostaje postawiona przed dramatycznym wyborem: musi zabić znanego biznesmena podczas planowanej operacji, aby uratować swoją rodzinę.

Reżyserem "Zakładników" jest Maciej Migas, a za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica. Autorem adaptacji scenariusza jest Michał Wawrzecki. W obsadzie znaleźli się także Piotr Adamczyk, Leszek Lichota, Jan Englert oraz Piotr Żurawski.

Oferta Premium w Polsat Box Go

Nowe seriale zasilą pakiet Premium, dostępny w ofercie Polsat Box Go. W jej ramach użytkownicy mają dostęp do ponad 100 kanałów TV, wybranych programów Telewizji Polsat i TV4 przed ich emisją, nowości filmowych prosto z kina, tysięcy polskich i zagranicznych filmów oraz seriali, programów rozrywkowych, informacji oraz bajek. Dodatkowo, wybrane treści będą dostępne w jakości 4K.

