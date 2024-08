Wielki hit BBC na Netflixie. Do obejrzenia na jednym oddechu

Zagadki to coś, co uwielbia większość widzów. Wie o tym doskonale Netflix, który ostatnio wzbogacił ofertę o dość oryginalny serial kryminalny. "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" jest już na 1. miejscu najchętniej oglądanych seriali w Polsce.

Netflix dba o bogatą ofertę dla swoich subskrybentów. Niedawno na platformie zadebiutowało 7 sezonów kultowego Mad Mena, teraz przyszła kolei na całkiem udany miniserial kryminalny. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki, bo o nim mowa to produkcja, oparta na bestsellerowej powieści Holli Jackson, z nurtu new adult. Trzeba przyznać, że sam tytuł jest dość długi i pokrętny, trudny do zapamiętania i właściwie wcale w niczym nie zwiastuje hitu. Tymczasem, serial, choć przeznaczony dla starszej młodzieży, ogląda się na jednym oddechu. A losy niewinnej licealistki próbującej rozwikłać zagadkę morderstwa zapadają w pamięć.

To nic innego, jak opowieść o nastolatce Pip (w tej roli Emma Myers znana z serialu Wednesday), która jako temat pracy semestralnej wybrała sobie zagadkę sprzed lat. Na własną rękę prowadzi śledztwo i stara się rozwikłać kto zabił jej starszą koleżankę. Z biegiem czasu Pip przekonuje się na własnej skórze, że historia zniknięcia Andie Bell ma cora więcej dziur, a jej samej grozi coraz większe niebezpieczeństwo. To taki trochę klimat Miasteczka Twin Peaks. Może to nie jest jakiś serial wybitny, ale dobrze się go oglada. Wszystkie te sekrety, mnogość watków oraz zaskakujące zwroty akcji, sprawiają, że serial ogląda się z nieukrywaną przyjemnością. Idealna opcja na wakacyjne wieczory.

Młodzi aktorzy, obsadzeni w głównych rolach, spisali się bardzo dobrze. Serial dostępny jest na platformie BBC Player oraz na Netflixie, gdzie trafiło sześć odcinków składających się na pierwszy sezon produkcji. Jako, że powieść liczy sobie trzy tomy cyklu, możemy mieć nadzieję, że powstanie dalsza część serialu.

