Olimpijskie emocje na wyciągnięcie ręki z Netią i Polsat Box

Już za niecałe dwa tygodnie Paryż stanie się centrum sportowego świata, goszcząc XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Dzięki współpracy z Warner Bros. Discovery, abonenci Netii i Polsat Box oraz użytkownicy serwisu Polsat Box Go będą mogli cieszyć się wyjątkowymi transmisjami z tego wydarzenia na specjalnych kanałach Eurosport.

W dniach od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku Paryż będzie gospodarzem XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich, przyciągając uwagę całego świata. Sportowcy z różnych zakątków globu, zmierzą się w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach. Wezmą w nich udział również reprezentanci Polski, którzy na poprzednich igrzyskach w Tokio zdobyli 14 medali (4 złote i po 5 srebrnych i brązowych), zajmując 17. miejsce w klasyfikacji narodów.

Grupa Polsat Plus nawiązała współpracę z Warner Bros. Discovery, dzięki której osoby korzystające z usług Netii, Polsat Box oraz Polsat Box Go będą mieli dostęp do sportowych wydarzeń. Netia udostępni swoim klientom aż 8 specjalnych kanałów Eurosport, w tym jeden w jakości 4K. Abonenci posiadający Eurosport 1 HD lub Eurosport 2 HD w swoich pakietach (M oraz L w aktualnej ofercie TV Netii oraz użytkownicy pakietów Sport i Emocje i Sport i Emocje Plus) będą mogli bez dodatkowych opłat śledzić transmisje z igrzysk na kanałach EPG 362-369.

Olimpijskie kanały Eurosport zostaną automatycznie nadane również klientom posiadającym:

pakiet M, M Sport lub L (telewizja satelitarna oraz kablowa IPTV Polsat Box),

pakiet Familijny lub Familijny Max (poprzednia pakietyzacja telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV Polsat Box),

pakiet Komfortowy lub Bogaty (telewizja internetowa z dekoderem Polsat Box),

pakiet Polsat Box Go Sport w serwisie Polsat Box Go.

Sport od zawsze zajmuje szczególne miejsce w działalności naszej Grupy. Uwielbiamy dzielić wielkie sportowe emocje z naszymi abonentami i użytkownikami, a igrzyska olimpijskie to wyjątkowa okazja, która jednoczy kibiców na całym świecie. Cieszę się, że dzięki współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce kilka milionów naszych klientów może wspólnie z nami dołączyć do tego wydarzenia, kibicując ulubionym sportowcom, drużynom oraz wielu reprezentantom Polski. Dla nas to tym bardziej wyjątkowa sytuacja, że nasza Grupa i sieć Plus są sponsorami Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii w Grupie Polsat Plus

Wielkimi krokami zbliża się symboliczny moment zapalenia olimpijskiego znicza, który rozpocznie czas pełen niesamowitych sportowych emocji. Jako Warner Bros. Discovery w Polsce chcemy zapewnić jak najszerszej grupie widzów dostęp do tych wyjątkowych przeżyć. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy aż 8 olimpijskich kanałów okolicznościowych będzie dostępnych dla abonentów usług telewizyjnych Netii. Już za 10 dni wszyscy zjednoczymy się we wspólnym kibicowaniu polskim sportowcom.

– dodała Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President – Revenue, Warner Bros. Discovery w Polsce

Oferta Eurosportu podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 obejmie transmisje z wielu popularnych dyscyplin, takich jak tenis, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka i sporty walki. Abonenci Netii będą mieli dostęp do ponad 830 godzin transmisji, w tym:

150 godzin transmisji tenisa, tenisa stołowego i golfa: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, relacje dostępne przez całą dobę, wszystkie transmisje tenisa od godz. 10:00 do 23:30, najlepsze mecze z głównego kortu Roland-Garros.



75 godzin transmisji piłki nożnej: rozgrywki mężczyzn i kobiet, relacje dostępne przez całą dobę,



105 godzin transmisji koszykówki: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, relacje dostępne przez całą dobę,



123 godziny transmisji piłki ręcznej: rozgrywki mężczyzn i kobiet, relacje dostępne przez całą dobę,



130 godzin transmisji siatkówki: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, relacje dostępne przez całą dobę,



150 godzin transmisji judo, zapasów, boksu i taekwondo: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach, tydzień pierwszy: judo + wieczorna sesja boksu, tydzień drugi: zapasy, taekwondo + finał boksu,



90 godzin transmisji gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, skoków na trampolinie, skoków do wody, pływania synchronicznego: rozgrywki mężczyzn i kobiet we wszystkich dyscyplinach (tam, gdzie ma to zastosowanie), relacje dostępne przez całą dobę, transmisje od godz. 9:30 do 23:00.



Dodatkowo ponad 200 godzin relacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu dostępnych będzie w jakości 4K (Eurosport 4K, pozycja EPG 369 – dostępne wyłącznie dla abonentów pakietów Netia TV M 4K oraz L 4K), w tym z:

ceremonii otwarcia i zamknięcia,

lekkoatletyki (67 godzin),

siatkówki (32 godziny),

pływania (28 godzin),

kolarstwa / kolarstwa torowego (19 godzin),

judo (14 godzin),

gimnastyki artystycznej (14 godzin)

i wielu innych sportów, w tym boksu, kajakarstwa slalomowego, kajakarstwa sprintowego, skoków do wody, podnoszenia ciężarów, gimnastyki rytmicznej, triathlonu czy piłki wodnej.

Na odbiór kanałów w jakości 4K pozwalają w Netii dekodery Netia Box 4K oraz najnowszy w ofercie Netia Soundbox 4K, który ma 4 wbudowane głośniki wykorzystujące technologię Dolby Atmos, Ma to zapewnić czysty i głęboki dźwięk immersyjny, zoptymalizowany przez firmę Bang & Olufsen.

Dostęp do transmisji nie ominie również abonentów usług telewizyjnych Netii w wariancie Elastyczna TV oraz użytkowników pakietu S, którzy w ramach "okna otwartego" otrzymają dostęp do Eurosport 1 HD i Eurosport 2 HD aż do końca września tego roku.

Na odbiór kanałów w jakości 4K pozwalają w Polsat Box dekodery Polsat Box 4K, Polsat Box 4K lite oraz najnowszy w ofercie Polsat Soundbox 4K, z takim samym wyposażeniem, jak Netia Soundbox 4K.

