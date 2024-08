Plus uruchomi 5G w pasmie C, ale wciąż nie podaje daty

Grupa Polsat Plus co kwartał chwali się szybkością swojego 5G, co aktualnie nie znajduje potwierdzenia w niezależnych testach, na przykład prowadzonych przez serwis Speedtest.pl. W Plusie ma być jednak znacznie szybciej, gdy tylko operator tej sieci odpali usługi piątej generacji na częstotliwościach z pasma C.

W 2023 roku odbyła się aukcja nowych częstotliwości do świadczenia usług 5G. Wzięli w niej wszyscy operatorzy z "Wielkiej Czwórki", w tym Polkomtel (operator sieci Plus), któremu przypadł zakres od 3,4 do 3,5 GHz.

O ile jednak Orange, Play i T-Mobile na początku tego roku uruchomili usługi 5G na pozyskanych w ubiegłorocznej aukcji częstotliwościach, o tyle Plus wciąż tego nie zrobił. Zielony operator zbywał też wszystkie pytania stwierdzeniem, że już ma szybkie 5G (5G Ultra teoretycznie pozwala na osiągnięcie przepustowości na poziomie do 1 Gb/s). Jedna z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z biura prasowego tej sieci w czerwcu 2024 roku, wygląda tak:

Obecnie, dzięki blisko 3700 stacjom bazowym, z Internetu 5G Plusa mogą korzystać już 23 miliony osób w 1150 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach, a z jeszcze szybszego 5G Ultra może korzystać 6 milionów osób we wszystkich województwach. Aktualnie 5G Ultra obsługuje blisko 1000 stacji, a technologia ta jest dostępna w 257 mniejszych i większych miejscowościach na terenie całego kraju. Przy budowie swojej sieci Polkomtel wykorzystuje cztery zakresy częstotliwości. 5G Plusa opiera się na częstotliwości 2600 MHz TDD, która pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych i zasięgiem, zachowując oba parametry bardzo wysokiej jakości. 5G Ultra wykorzystuje do szybkiej transmisji danych agregację 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz). Pozyskane w ubiegłorocznej aukcji pasmo C będzie również wykorzystane do agregacji z dotychczasowymi zasobami sieciowymi, dzięki czemu klienci zyskają jeszcze większe możliwości wykorzystania Internetu 5G z maksymalną prędkością technologiczną do nawet 2 Gb/s. Naszych planów związanych z częstotliwością 3,6 GHz nigdy nie ukrywaliśmy i mówiliśmy już o tym wielokrotnie, a o kolejnych fazach rozwoju 5G na pewno poinformujemy opinię publiczną i naszych klientów.

Co się zmieniło od tego czasu? Niewiele. Plus wciąż nie oferuje usług 5G na nowych częstotliwościach z pasma C, ale obiecuje, że to się zmieni. A jeśli już to nastąpi, to dzięki agregacji obecnie używanych przez plusowe 5G zasobów (w tym 2,6 GHz) z częstotliwościami z zakresu 3,4-3,5 GHz, osiągana przepustowość mobilnego łącza ma sięgać 2 Gb/s. Jeśli to się uda, Plus znów powinien wygrywać w rankingach 5G.

Problem polega na tym, że wciąż nie wiemy, kiedy to nastąpi. W komunikacie prezentującym wyniki Grupy Polsat Plus za 2 kwartał 2024 roku możemy na ten temat przeczytać tylko tyle:

W zasięgu 5G Plusa znajduje się również 23 mln mieszkańców Polski, a z jeszcze szybszego 5G Ultra może korzystać 6 mln osób. Dzięki planowanej agregacji nowego pasma C klienci Plusa zyskają Internet 5G z maksymalną prędkością technologiczną do około 2 Gb/s.

Plus wylicytował blok A o szerokości 100 MHz (3,4-3,5 GHz) za 450 mln zł. To cena startowa podczas przeprowadzonej w 2023 roku aukcji. Najwięcej kosztował blok D (3,7-3,8 GHz), za który T-Mobile Polska zapłacił prawie 497 mln zł.

