Grupa Polsat Plus po 2Q2024: dynamiczny rozwój w kluczowych segmentach

W drugim kwartale 2024 roku Grupa Polsat Plus osiągnęła ponad 10 mln gospodarstw domowych w zasięgu Internetu stacjonarnego Plusa i Netii, a 23 miliony mieszkańców Polski mieszkało w zasięgu zielonego 5G. Polsat miał dobrą oglądalność, a Grupa Polsat-Interia była liderem w kategorii mobile. Ruszyła też farma wiatrowa w Przyrowie.

Nasz internet stacjonarny dociera już do blisko 10 mln mieszkań i domów, czyli blisko 23 mln osób. Sieć 5G Plusa obejmuje zasięgiem 23 mln mieszkańców Polski, a 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s – 6 mln. Inwestujemy w ofertę programową, w tym najlepszy sport oraz atrakcyjną ramówkę jesienną. Trwa rozruch techniczny naszej czwartej farmy wiatrowej, a w Gdańsku uruchomiliśmy trzecią po Warszawie i Rybniku stację tankowania wodoru NESO.

– powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus

Segment usług B2C i B2B

Na koniec czerwca 2024 roku Grupa Polsat Plus dostarczała ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych. 2,5 mln klientów korzystało z ofert mulitplay, mogąc trochę zaoszczędzić na łączeniu usług Grupy. Przychód od klienta kontraktowego B2C wzrósł w drugim kwartale tego roku o 4,7% w ujęciu rocznym, osiągając 75,2 zł. Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) spadł do 7,6% w skali roku.

Na wysokim, stabilnym poziomie blisko 2,5 mln, mimo niekorzystnych warunków rynkowych, pozostaje liczba abonentów korzystających z naszych usług łączonych. Stanowią oni 43% wszystkich naszych klientów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Skutecznie budujemy wartość i lojalność naszych klientów, w dużej części dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay i popularyzacji 5G. Średni przychód od klienta wzrósł we wszystkich grupach naszych klientów: kontraktowych B2C, B2B i prepaid, a wskaźnik odejść klientów utrzymuje się na niskim poziomie 7,5%.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

W segmencie usług dla klientów indywidualnych (B2C) Grupa Polsat Plus miała na koniec 2Q2024 13,086 mln usług kontraktowych (RGU), minimalnie więcej niż rok wcześniej. Z tej liczby 6,317 mln to usługi telefonii komórkowej (+1,6% rok do roku), 2,020 mln to Internet (+2,5%), a 4,749 mln to płatna telewizja (-3,0%).

Na koniec kwartału Grupa miała 2,609 mln usług przedpłaconych, o 1,8% mniej niż rok wcześniej. W tej liczbie 2,473 mln to usługi telefonii komórkowej (-2,9% rok do roku), 24 tys. to mobilny Internet (-17,2%), a 112 tys. to płatna telewizja (+48,1%).

Grupa Polsat Plus miała 68,5 tys. klientów biznesowych, o 0,7% mniej niż na koniec drugiego kwartału 2023 roku. Średni przychód od tych klientów wzrósł w 2Q2024 o 1,5%, w stosunku do 2Q2023, do 1485 zł miesięcznie.

Segment mediowy: telewizja i online

Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w II kwartale roku wyniosła 22% – 7,1% kanału głównego Polsat i 15% kanałów tematycznych. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły o 4,8% do 361 mln zł, a udział w rynku reklamy TV wyniósł 28,1%.

Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało w drugim kwartale co miesiąc średnio 20,4 mln użytkowników, którzy generowali około 1,8 mld odsłon stron.

To był bardzo dobry kwartał dla Telewizji Polsat. Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki oglądalności wiosennej ramówki. Łączna oglądalność naszych kanałów wyniosła 22% w II kwartale i 21,8% w I półroczu. Nasze przychody reklamowe mocno wzrosły zarówno w II kwartale, jak i całym I półroczu – odpowiednio o 4,8% i 6,2% r/r – pomimo licznych wydarzeń sportowych transmitowanych przez naszą konkurencję. Cały czas budujemy naszą pozycję w segmencie online. W I półroczu Grupa Polsat-Interia była nieprzerwanie liderem w kategorii mobile oraz trzykrotnie osiągnęła największy zasięg wśród portali internetowych.

– powiedział Piotr Żak, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus

Segment zielonej energii

W II kwartale 2024 roku Grupa Polsat Plus wyprodukowała 222 GWh zielonej energii (65 GWh z wiatru, 33 GWh ze słońca i 124 GWh z biomasy) – o 53% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Odnotowujemy dynamiczny wzrost produkcji zielonej energii. W I półroczu wyprodukowaliśmy 421 GWh zielonej energii – o ponad 40% więcej niż w ubiegłym roku. Wyniki finansowe segmentu zielonej energii są bardzo dobre – w I półroczu wygenerował aż 121 mln zł EBITDA. Zgodnie z założeniami uruchamiamy kolejne moce produkcyjne farm wiatrowych. W lutym rozpoczęliśmy rozruch techniczny farmy w Człuchowie o mocy 72,6 MW, a pod koniec czerwca farmy Przyrów o mocy 50,4 MW.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

Po Warszawie i Rybniku stacja wodorowa NESO została uruchomiona w Gdańsku, a kolejne powstają w Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Fabryka autobusów wodorowych w Świdniku wyprodukowała NesoBusy dla Rybnika (20 sztuk) i Gdańska (10 sztuk), a w trakcie realizacji jest zamówienie dla Chełma (26 sztuk).

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w II kwartale 2024 roku o 5% w ujęciu rocznym, do 3,454 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł w tym czasie o 8,3%, do 865 mln zł. Zysk netto z kolei wyniósł 175,5 mln zł. To ponad 21 razy więcej niż w 2Q2024 (8,1 mln zł).

To był bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych – przychody oraz zysk EBITDA Grupy wzrosły rok do roku odpowiednio o 5% i 8,3%. Segment zielonej energii silnie „dokłada się” do wyników Grupy – tylko w II kwartale wygenerował 324 mln zł przychodów oraz 71 mln zł EBITDA. Konsekwentna realizacja strategii multiplay miała odzwierciedlenie we wzroście ARPU we wszystkich grupach klientów oraz wzroście przychodów detalicznych o 3%. Rynek reklamy TV silnie rośnie, a my razem z nim.

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus