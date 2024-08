Wyniki T-Mobile za 2Q2024. Klienci docenili jakość magentowej sieci

W drugim kwartale 2024 roku T-Mobile osiągnął wzrost we wszystkich najważniejszych obszarach. Na koniec czerwca operator mieli o 1,5% więcej klientów usług mobilnych, co ma wynikać z coraz lepszej jakości magentowej sieci.

Coraz więcej klientów

T-Mobile Polska zakończył drugi kwartał 2024 roku z liczbą 12,64 miliona klientów usług mobilnych, co oznacza wzrost o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku. Wynik ten jest owocem konsekwentnej strategii operatora, skupiającej się na podnoszeniu jakości i dostępności usług oraz atrakcyjności ofert.

Magentowy operator Operator nieustannie inwestuje w rozwój sieci mobilnej oraz rozszerza ofertę Internetu domowego w oparciu o umowy hurtowe i usługi FWA, dostępne w sieci 5G. T-Mobile zdobył uznanie zarówno od SpeedTest.pl, jak i firmy Ookla, które nagrodziły go za najszybszy Internet domowy oraz najwyższe i najbardziej niezawodne prędkości sieci mobilnej.

W drugim kwartale tego roku T‑Mobile nieprzerwanie realizował strategię rozwoju usług konwergentnych. Ponad połowa kontraktów zawieranych w T-Mobile w drugim kwartale 2024 roku to umowy łączące w sobie co najmniej dwie usługi. Dodatkowo, na koniec drugiego kwartału firma mogła pochwalić się 305 tysiącami klientów usług szerokopasmowych.

Magentowy operator podejmował również kroki mające na celu poprawę doświadczeń klientów w kontaktach z marką. W kwietniu, na warszawskim Mokotowie, zainaugurowano pierwszy w Polsce interaktywny i multimedialny salon T-Mobile Magenta Experience Center. To miejsce, które wprowadza nową jakość obsługi, oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania dostępne bezpośrednio dla odwiedzających. W maju firma poszerzyła swoje portfolio o nowe modele smartfonów 5G, T Phone 2 5G oraz T Phone 2 Pro 5G, dostępne dla szerokiego grona użytkowników. Równocześnie T Tablet cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. W czerwcu, w ramach oferty usług na kartę, T-Mobile wprowadził największy na rynku pakiet danych, obejmujący aż 7200 gigabajtów.

Wzrosty w finansach

T-Mobile odnotował znaczny wzrost przychodów, które w drugim kwartale 2024 roku wyniosły 1,76 miliarda złotych. To o 5,8% więcej niż w 2Q2023. Sukces ten był wynikiem rosnącej popularności wyższych planów taryfowych oraz ofert konwergentnych, łączących w sobie różne usługi. EBITDA AL wyniosła 488 milionów złotych, co oznacza wzrost o 4,7% rok do roku.

Wysiłki podejmowane przez nas w ostatnich miesiącach i kwartałach, zmierzające do zapewnienia klientom najlepszych doświadczeń, przynoszą efekty. Dzięki doskonałej ofercie, najwyższej dbałości o customer experience i rosnącej popularności programu Magenta Moments, nagradzającego klientów za korzystanie z usług naszej sieci, staliśmy się dla nich ważnym partnerem – to fundament naszego sukcesu w drugim kwartale i długoterminowy kierunek strategiczny, który będziemy kontynuować. Od początku roku koncentrujemy się na poprawie dostępności naszych usług 5G w paśmie C oraz zasięgu FTTH. Obecnie nasza oferta światłowodu może poszczycić się drugim co do wielkości zasięgiem w kraju i jest dostępna dla 40% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Z kolei 5G Bardziej, największa w kraju sieć 5G działająca w paśmie C dociera do ponad 30% populacji. Oznacza to, że możemy oferować najwyższej jakości usługi jeszcze większej liczbie klientów. Widzimy, że doceniają nasze wysiłki, wybierając wyższe, bardziej wydajne plany i ofertę konwergentną.

– powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska

Po serii kwartałów trudnych z makroekonomicznego punktu widzenia, lepsze otoczenie pozwoliło nam pokazać nasz prawdziwy potencjał, utrzymać dynamikę zapoczątkowaną w I kwartale i spełnić obietnicę solidnego wzrostu również w tym kwartale. A fakt poprawy przychodów i EBITDA AL o około 5% w każdym przypadku jest bardzo dobrym osiągnięciem. Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnych inwestycji w sieć, doświadczenia klientów i rozwoju oferty konwergentnej. Dobrze jest widzieć, że wszystkie wysiłki włożone w konsekwentną realizację naszych celów strategicznych przynoszą tak dobre rezultaty.

– dodał Juraj Andras, CFO T‑Mobile Polska

W drugim kwartale 2024 roku T-Mobile kontynuował działania związane z ESG, zdobywając liczne nagrody, w tym Listki ESG od tygodnika Polityka oraz wysoką pozycję w Rankingu ESG przygotowanym przez "Rzeczpospolitą". Firma nawiązała także współpracę z UNEP-GRID, co podkreśla jej zaangażowanie w ochronę środowiska.

Rozwój w segmencie B2B

W drugim kwartale 2024 roku T-Mobile zaktualizował ofertę MagentaBIZNES dla małych firm, wprowadzając nielimitowane rozmowy oraz Internet oparty na światłowodzie lub nowoczesnej sieci mobilnej. Nowa oferta zapewnia wyższe prędkości, możliwość zwiększania limitów danych w trakcie umowy oraz wyższe limity danych w UE. Dodatkowo, oferta została wzbogacona o Pakiety Bezpieczeństwa, obejmujące ochronę sieciową, zdalny serwis IT, ubezpieczenie urządzeń oraz Norton Security Online. Zmiany te zwiększyły zainteresowanie klientów i liczba nowych aktywacji kart SIM wzrosła o 10% rok do roku.

W segmencie korporacyjnym T-Mobile skupiło się na usługach bezpieczeństwa i centrum danych. W kwietniu operator uzyskał certyfikaty ISO/IEC 27001:2022 dla usług w chmurze i ochrony danych osobowych oraz przedłużył certyfikat ISO 22301:2019 dla usług kolokacji.

5G coraz Bardziej

W drugim kwartale 2024 roku T-Mobile kontynuował intensywny rozwój sieci 5G, koncentrując się na rozszerzaniu zasięgu w paśmie C. Z ponad 12,4 tys. stacji bazowych, 2,8 tys oferuje sygnał 5G Bardziej. Technologia 5G DSS objęła 66% populacji, a z 5G w paśmie C korzysta już ponad 30% społeczeństwa, umacniając pozycję T-Mobile jako lidera 5G. Operator rozwijał infrastrukturę światłowodową, zapewniając stacjom 5G łącza 10-gigabitowe. Te działania mają za zadanie poprawę jakości usług, co potwierdzają rankingi Ookla i SpeedTest.pl, uznając sieć T-Mobile za najszybszą i najbardziej niezawodną.

Coraz większy komfort korzystania z transmisji danych idzie ramię w ramię ze wzrostem zużycia danych przez klientów. Transmisja danych pozwala także dostarczyć klientom usługi głosowe najwyższej jakości dzięki upowszechnieniu VoLTE. Obecnie około 80% wszystkich rozmów w sieci T‑Mobile wykonywanych jest za pomocą tej technologii. T‑Mobile zwiększa także dostępność VoLTE u partnerów roamingowych. W tej chwili z tej technologii klienci operatora mogą skorzystać już w 40 krajach, u 57 partnerów roamingowych.

Ekologiczne inicjatywy T-Mobile

T-Mobile zainicjowało kampanię "Działamy w trosce o naturę", zachęcając klientów do recyklingu telefonów w zamian za zniżki. Wspólnie z organizacją Biosystem przeprowadzono konkurs dla szkół i przedszkoli, zbierając blisko 16 tysięcy starych telefonów. Takie działania promują odpowiedzialność ekologiczną wśród młodzieży, a także wspierają zrównoważony rozwój i odpowiedzialną przyszłość.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile