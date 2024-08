T-Mobile ma już prawie 3000 stacji z 5G Bardziej

T-Mobile Polska nieustannie pracuje nad rozwojem swojej sieci komórkowej, rozwijając tak zwane prawdziwe 5G pod marką 5G Bardziej. Dzięki wykorzystaniu częstotliwości z pasma C (3,7-3,8 GHz), operator zapewnia użytkownikom wyższą szybkość transmisji danych oraz znacznie większą pojemność sieci.

5G Bardziej to marketingowa nazwa na pełne wdrożenie technologii 5G przez T-Mobile Polska, które oferuje gigabitową szybkość przesyłania danych oraz trzykrotnie większą pojemność w porównaniu do poprzednich generacji sieci. Obecnie 5G Bardziej obejmuje zasięgiem 1/4 populacji Polski, a liczba stacji bazowych ciągle rośnie. Na początku 2024 roku magentowy operator posiadał 1448 takich stacji, a obecnie liczba ta dotarła do wartości 2828 i wkrótce przekroczy 3000.

W ostatnich dniach T-Mobile Polska uruchomił "prawdziwe 5G" na 29 stacjach bazowych. Sygnał na częstotliwościach z pasma C pojawił się w Strzegomiu, Międzyrzeczu i Pińczowie. Z kolei poprawa zasięgu nastąpiła w Jeleniej Górze, Nowym Targu oraz Bydgoszczy.

Wykorzystanie pasma C

Pasmo C, czyli zakres częstotliwości od 3,4 do 3,8 GHz (w Polsce), jest kluczowe dla wdrożenia "prawdziwego 5G". W wyniku przeprowadzonej aukcji, T-Mobile Polska zdobył 100 MHz z tego zakresu (3,7-3,8 GHz), co pozwoliło na uruchomienie usług 5G Bardziej na szeroką skalę. Dzięki temu klienci magentowego operatora mogą cieszyć się szybkością do 1 Gb/s (czasem nawet wyższej). Znacząco poprawia to jakość korzystania z mobilnego Internetu.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile