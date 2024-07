Orange Polska po 2Q2024: dynamiczny rozwój usług oraz inwestycje w infrastrukturę

Orange Polska opublikował wyniki za drugi kwartał 2024 roku. Pomarańczowy operator pochwalił się imponującym wzrostem liczby klientów i rozwojem kluczowych usług. Dzięki znaczącym inwestycjom w sieć 5G oraz Orange Światłowód, spółka umocniła swoją pozycję na rynku.

Nasze kluczowe usługi telekomunikacyjne są mocnym fundamentem, co pokazują opublikowane właśnie wyniki. W usługach mobilnych pozyskaliśmy najwyższą liczbę klientów abonamentowych od wielu kwartałów. W dobrym tempie rozwijają się także Orange Światłowód i usługi konwergentne. Te wyniki nie byłyby możliwe bez inwestycji w rozwój nowoczesnej infrastruktury. Ultraszybki mobilny Internet 5G o prędkości nawet ponad 1 Gb/s jest już dostępny dla niemal 28% mieszkańców kraju, w oparciu o ponad 2000 stacji bazowych. Rozszerzamy dostępność superszybkiego Orange Światłowodu, w zasięgu którego jest ponad połowa gospodarstw domowych. Rozpoczynamy także realizację kolejnych inwestycji w ramach programów europejskich, by dotrzeć z nowoczesną infrastrukturą na tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym. To wszystko dowód, że Orange Tu Jest, umożliwiając klientom korzystanie z pełni możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie. Wykorzystujemy ich potencjał także po to, by udostępniać klientom wygodne, cyfrowe narzędzia - już 24% umów zawieramy w kanałach cyfrowych. Z kolei wdrożony niedawno Orange Business Metaverse pozwala nam w innowacyjny sposób prezentować klientom biznesowym potencjał jaki płynie z zaawansowanych rozwiązań smart city i sieci kampusowych. Technologia 5G będzie wspierała ich dalszy rozwój.

– powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Wzrost liczby klientów i rozwój usług

Orange Polska miał na koniec czerwca 9,061 mln użytkowników mobilnych abonamentowych usług głosowych, o 2,7% więcej niż rok wcześniej. Przez trzy miesiące przybyło ich 72 tys., czyli więcej niż we wcześniejszych kwartałach. Operator miał też 4,358 mln kart SIM przedpłaconych, o 7,1% mniej niż rok wcześniej. Orange Światłowód miał z kolei 1,45 mln użytkowników, o 40 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Liczba ta nie uwzględnia klientów, którzy zostali przeniesieni do Orange wraz z zakupem operatorów niewielkich lokalnych sieci światłowodowych.

Klienci pomarańczowego operatora coraz chętniej korzystają z konwergentnych pakietów usług. Na koniec drugiego kwartału było ich 1,738 mln, o 5,1% więcej niż rok wcześniej. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2024 przybyło ich 20 tys.

Wyniki finansowe i wyzwania na rynku IT

W drugim kwartale 2024 roku przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych Orange Polska wzrosły o 4,7% rok do roku. Wynikały one z konsekwentnego wzrostu liczby klientów oraz ARPO. Przełożyły się one na wzrost generowanej marży i były kluczowym elementem dla niemal 4% wzrostu EBITDAaL.

Mimo to, całkowite przychody były o 3% niższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając 3,224 mld zł. Wynikało to głównie z powodu spadku przychodów z usług IT/IS oraz odsprzedaży energii. Przychody z tego ostatniego były niższe aż o 40%. To efekt niestabilności rynku i presji regulacyjnej.

Inwestycje w innowacje i digitalizację

W pierwszym półroczu Orange Polska zintensyfikował inwestycje w 5G i modernizację radiowej sieci dostępowej. Technologia 5G w oparciu o tzw. pasmo C, pozwalająca na korzystanie z mobilnego Internetu o szybkości nawet ponad 1 Gb/s, dociera już do niemal 28% mieszkańców kraju.

Operator rozwija również dostępność Orange Światłowodu w technologii FTTH – w oparciu o inwestycje własne, spółki Światłowód-Inwestycje, której jest współwłaścicielem, a także poprzez przejęcia lokalnych operatorów. Obecnie w zasięgu znajduje się 8,5 mln domów i mieszkań w całym kraju, a tylko w 2 kwartale zasięgiem Orange Światłowodu objęto prawie 300 tys. gospodarstw domowych.

Potwierdzeniem jakości sieci Orange są między innymi wyniki pomiarów w rankingach speedtest.pl – nr 1 w prędkości pobierania danych w technologii 5G w 5 z 6 pierwszych miesięcy tego roku, a w przypadku światłowodu FTTH – nr 1 co miesiąc od stycznia do czerwca 2024 roku.

W całym 1 półroczu Orange przeznaczył na inwestycje prawie 800 mln zł. Operator kontynuuje transformację cyfrową biznesu, na przykład rozwijając cyfrowe narzędzia kontaktów z klientami. W 1 półroczu 2024 roku, sprzedaż usług w kanałach cyfrowych stanowiła już 24%. Orange wdraża także innowacyjne rozwiązania – dzięki Orange Business Metaverse klienci biznesowi mogą poznać działanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak Smart City i sieci kampusowe, z dowolnego miejsca, z użyciem gogli VR.

Aktualizacja prognoz finansowych

Na podstawie wyników pierwszego półrocza, Zarząd Orange Polska zaktualizował prognozę przychodów i EBITDAaL na cały rok 2024. Oczekuje się stabilnego poziomu lub niewielkiego spadku przychodów, głównie z powodu niższych od oczekiwanych przychodów z odsprzedaży energii oraz usług IT i integracyjnych. Jednocześnie prognoza wzrostu wskaźnika EBITDAaL została podniesiona dzięki solidnym wynikom z kluczowych działalności oraz inicjatywom efektywnościowym.

Zobacz: Superszybki Orange Światłowód teraz także w pakietach

Zobacz: Orange zainwestuje miliard w 5G. Pomarańczowi czekają na 700 MHz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange