Orange zainwestuje miliard w 5G. Pomarańczowi czekają na 700 MHz

Orange uściśla swoje plany na rozbudowę sieci 5G. Jeszcze w tym roku pomarańczowy operator przeznaczy na ten cel nawet pół miliarda złotych, a do 2026 roku – łącznie 1 mld zł.

Orange Polska zainwestuje w tym roku do 0,5 mld zł w rozwój sieci 5G oraz modernizację istniejącej radiowej sieci dostępowej. W 2024-2026 planuje przeznaczyć na ten cel łącznie około 1 mld zł – potwierdził w rozmowie z serwisem ISBtech Piotr Jaworski, członek zarządu ds. Sieci i Technologii w Orange.

Wcześniej podobna deklaracja padła z ust Liudmily Climoc, prezeski Orange Polska. O planach na rozbudowę sieci mówił też Jacek Kunicki, członek zarządu Orange Polska ds. finansów (CFO).

Orange czeka na dystrybucję pasma 700 MHz

W podobnym tonie wypowiada się Piotr Jaworski. W opublikowanej dziś rozmowie z ISBtech członek zarządu Orange dopowiada, że w latach 2021-23 operator wydał na rozwój sieci 5G oraz na modernizację istniejącej radiowej sieci dostępowej ponad 700 mln zł. W tym roku Orange zrealizuje inwestycje na poziomie 400-500 mln zł. W sumie w latach 2024-26 Pomarańczowi planują wyłożyć na te cele około 1 mld zł. Ta kwota ma być przeznaczona na rozwój radiowej sieci dostępowej oraz na technologię 5G.

Piotr Jaworski ujawnił też, że operator chce rozwijać sieć 5G, wykorzystując głównie istniejące stacje bazowe. Dzięki temu rozbudowa będzie przebiegać szybciej, nie będzie też problemów z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.

Oczywiście będą też takie miejsca, gdzie, aby dostarczyć klientom usługi 5G, powinniśmy także wybudować nowe stacje bazowe. Dlatego nie ukrywamy, że przychylność lokalnych społeczności jest niezwykle istotna, jak również obowiązujących regulacji. W niektórych miejscach niestety są one nie do końca precyzyjne lub interpretowane w dowolny sposób. Bardzo istotne jest, abyśmy tę kwestię wyjaśnili

– powiedział członek zarządu Orange Polska.

Piotr Jaworski liczy na to, że uproszczenia procesu inwestycyjnego przyniesie ustawa planowana przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Rozmówca ISBtech przypomniał, że Orange Polska planuje do końca roku uruchomienie 3 tys. stacji dla technologii 5G w paśmie C. Obecnie Pomarańczowi mają 5G w paśmie C w 160 miejscowościach, a do końca roku ma być ich 350.

Orange Polska nie uczestniczy w wyścigu, kto ma więcej stacji 5G pracujących w paśmie C. Planujemy nasze inwestycje przede wszystkim według potrzeb biznesowych, ale także pod kątem obsługi istotnie rosnącego ruchu w sieci, który wzrasta o ok. 20-30% r/r

– dodał Piotr Jaworski.

Pasmo C jest zasobem typowo pojemnościowym, który pomaga rozwiązać problem natłoku w sieci. Dla Orange usprawnienie ruchu to główny cel. Jest jednak druga strona medalu. Nowe pasmo, choć zapewnia duże szybkości pobierania, nie zapewni pełnego pokrycia kraju. Wymagałoby to postawienia stacji bazowych praktycznie na każdym rogu. Dlatego Orange liczy na w miarę szybką dystrybucję zasięgowego pasma 700 MHz.

W planach Orange Polska jest też wdrożenie w najbliższym czasie 5G w wariancie Stand Alone, czyli działające całkowicie niezależnie od 4G. Zapewni to m.in. możliwość obsługi 1 mln urządzeń IoT na 1 km2, bardzo małe opóźnienia i zwiększy bezpieczeństwo.

