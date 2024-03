Orange buduje sieć 5G. W tym roku chce na to wydać nawet 500 mln zł

Orange Polska zaplanował na 2024 rok spore inwestycje w budowę sieci 5G oraz modernizację sieci dostępowej. Ma na to pójść nawet 500 milionów złotych. Wkrótce ruszą prace nad nową strategią pomarańczowej grupy, która ma zostać zaprezentowana na początku przyszłego roku.

Jacek Kaunicki, członek zarządu Orange Polska ds. finansów (CFO), opowiedział w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej o planach pomarańczowego operatora, związanych przede wszystkim z rozwojem sieci 5G oraz modernizacją sieci dostępowej. Do końca 2023 roku Orange wydał już na ten cel około 700 milionów złotych, natomiast na 2024 rok zaplanowano inwestycje w tym obszarze w wysokości 400-500 milionów złotych. Łącznie w najbliższych trzech latach Pomarańczowi chcą na inwestycje związane z 5G przeznaczyć łącznie 1-1,1 miliarda złotych.

W styczniu tego roku Orange uruchomił usługi 5G na częstotliwościach z zakresu 3600-3700 MHz (pasmo C). Za wylicytowane w ubiegłym roku zasoby radiowe, spółka zapłaciła 487 milionów złotych. Obecni klienci pomarańczowego operatora mają do dyspozycji około 1300 stacji z 5G w pasmie C, a do końca tego roku ma ich być około 3000.

Będzie nowa strategia Orange Polska

Planów na przyszłość pomarańczowy operator ma oczywiście znacznie więcej. Planowany na 2024 roku e-Capex, czyli ekonomiczne nakłady inwestycyjne, ma się mieścić w przedziale od 1,7 do 1,9 miliarda złotych. Z kolei na początku 2025 roku ma zostać ogłoszona nowa strategia Orange Polska na najbliższe 3-4 lata. Wkrótce ruszą prace nad nią.

W okolicy Wielkanocy rozpoczniemy pracę nad nową strategią, która będzie 3 lub 4-letnia. Planujemy przedstawić ją na początku 2025 roku. Nie należy spodziewać się żadnych zaskoczeń, raczej kontynuacji drogi, którą dotychczas szliśmy. Koncentrujemy się na podstawowym biznesie, chcemy być nowoczesnym telekomem, który generuje przewidywalny wzrost przychodów, zysków i przepływów pieniężnych. To jest ważnie nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych inwestorów. Nie planujemy zmiany branży lub kierunków rozwoju.

– powiedział Jacek Kunicki, CFO Orange Polska

