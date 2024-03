Orange już gotowy na pierwszy dzień wiosny. Będzie nowa promocja

Do pierwszego dnia wiosny jest jeszcze tydzień, ale wiemy już, co Orange przygotował na tę okazję. Jak co roku, klienci ofert na kartę otrzymają bonus w postaci nielimitowanych usług oraz paczki GB.

Orange co roku ogłasza promocje z okazji pierwszego dnia wiosny. Choć od tej daty w kalendarzu dzieli nas jeszcze tydzień, operator już przygotował nową promocję. Jej szczegóły ujawnia regulamin, umieszczony na stronie Orange.

„1 Dzień Wiosny” to usługa promocyjna dostępna dla abonentów taryf Orange Free na kartę i Zawsze Bez Limitu.

Darmowe usługi bez limitu i paczka gigabajtów

Użytkownicy korzystający z Orange Free na kartę otrzymają dobrze znaną i często pojawiającą się w podobnych akcjach usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5 GB”. Poza paczką gigabajtów do wykorzystania w Polsce na klientów czeka pakiet 1,09 GB w roamingu w Strefie 1.

Promocja będzie dostępna w dniach 20-22 marca 2024 r. W tym czasie można bezpłatnie aktywować pakiet z nielimitowanymi usługami i paczką 5 GB. Jak to zrobić? Trzeba wysłać SMS-a o treści WIOSNA pod numer 364 (SMS bezpłatny) w czasie trwania promocji.

Ofertę można też aktywować w aplikacji Mój Orange w zakładce Pakiety i Usługi. Włączenie promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zlecenia. Usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5 GB” zostanie włączona automatycznie i będzie aktywna na danym numerze przez 5 pełnych dni do godz. 23:59:59. Jeden numer może skorzystać z okazji tylko jeden raz.

Są jednak pewne ograniczenia. Tradycyjnie już warunkiem włączenia promocji jest pozostawanie numeru w okresie aktywnym, co oznacza możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Ponadto z promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy mają aktywną usługę „Multipakiet”.

Szczegóły promocji w taryfie Zawsze Bez Limitu są nieco inne. W tym samym okresie klienci mają możliwość włączenia nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 2,5 GB na 5 dni. Aby skorzystać z promocji, należy w dniach 20-22 marca wysyłać SMS-a o treści KROKUS pod numer 364 (SMS bezpłatny).

Jest też jeszcze jeden haczyk. Jeżeli klient ma bonusowe gigabajty z usługi „Internet za darmo” lub z bonusu na start po aktywacji startera, to będą one wykorzystywane przed pakietem gigabajtów w wiosennej promocji. W sytuacji, gdy abonent ma włączoną usługę „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w dowolnej wersji i zleci włączenie promocji, pozostałe dni ważności oraz gigabajty z usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” zostaną przeniesione na nową usługę, a obecna zostanie wyłączona.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange