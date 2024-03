Orange rozpędza się z 5G w paśmie C. Ponad 150 miast w zasięgu

Orange podsumował pierwsze tygodnie działania 5G w paśmie C. Na stacjach bazowych działających na 3600 MHz ruch w sieci 5G wzrósł prawie trzykrotnie, a w niektórych miejscach pasmo C przejęło 93% całego transferu 5G.

Orange wystartował z 5G w pasmie C (3600 MHz) 19 stycznia 2024 r. z tysiącem stacji bazowych w 12 miastach. Dziś operator pokusił się o podsumowanie, jak z nowego standardu korzystają klienci.

Obecnie użytkownicy sieci Orange mogą korzystać z 1305 stacji bazowych z dostępem do 5G w paśmie 3600 MHz w 154 miastach i miejscowościach. Zasięgiem objęte jest nieco nieco ponad 16% populacji kraju.

Jak zauważa Orange, najnowsza generacja sukcesywnie zyskuje na popularności. Po uruchomieniu 5G w paśmie C ruch 5G w pomarańczowej sieci wzrósł o ok. 50%. Jednocześnie o 25% zmniejszył się ruch 5G DSS w paśmie 2100 MHz.

Obecnie ruch 5G jest mniej więcej równo rozłożony po połowie między pasmo 2100 MHz i 3600 MHz. Operator przewiduje, że wraz z rozwojem sieci proporcja z pewnością będzie się przesuwać na korzyść pasma C.

Orange przeanalizował też ruch sieciowy tylko w tych lokalizacjach, w których dostępne jest 5G w paśmie 3600 MHz – czuli nie licząc lokalizacji z saym tylko DSS. Wykorzystanie sieci 5G wzrosło tam trzykrotnie. Z kolei o ponad 80% zmniejszył się ruch 5G w technologii DSS. Pasmo C przejęło 93% ruchu 5G, a pozostałe 7% przenosi pasmo 2100 MHz.

Operator odnotował ponadto, że uruchomienie 5G poprawiło sytuację związaną z obciążeniem sieci LTE. Zaobserwowano niewielkie zmniejszenie przeciążeń w 4G w pasmach 2100 i 2600 MHz. W LTE wzrósł także tzw. throughput – co oznacza, że zwiększyła się przepustowość sieci 4G w pasmach pojemnościowych 2100 MHz i 2600 MHz.

We wpisie na firmowym blogu Orange chwali się też rekordowymi prędkościami transmisji danych. Operator przytacza pierwszy ranking SpeedTest.pl uwzględniający 5G w paśmie C – w tym zestawieniu Orange był liderem, osiągając średni wynik prawie 150 Mb/s.

Podkreślam: średni, bo rekordowe osiągi są znacznie powyżej 1 Gb/s. Dostawaliśmy zrzuty ekranu z wynikami speedtestu na poziomie 1,3 Gb/s, a nawet 1,4 Gb/s! W naszych testach top3 prędkości padło w Krakowie, Gdyni i Warszawie

– pisze Kinga Gora na blogu Orange.

Operator obiecuje, że to dopiero początek 5G w Polsce i czekają go kolejne miesiące intensywnego rozwoju. Docelowo w najbliższych miesiącach zasięgiem objętych zostanie ok. 25% mieszkańców Polski, a do końca 2024 r. klienci Orange będą mogli korzystać łącznie z ok. 3 tys. stacji bazowych z 5G w paśmie C w 350 miastach i miejscowościach w Polsce.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska