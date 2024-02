Orange z nowymi stacjami 5G w paśmie C. Przybyła ponad setka

T-Mobile pochwalił się mocnym przyspieszeniem w rozbudowie sieci 5G w paśmie C. A jak to wygląda w Orange? Operator uchylił rąbka tajemnicy.

T-Mobile pochwalił się dzisiaj, że w jego sieci działa już 1846 już stacji z 5G w paśmie C. W ciągu ostatniego tygodnia magentowy operator aktywował nowy standard na 332 stacjach. A jak to wygląda w Orange?

Zobacz: T-Mobile przyspiesza z rozbudową 5G. Kilkaset nowych stacji

Orange: do końca roku 3 tys. stacji z 5G w paśmie C

O ile T-Mobile co tydzień chwali się swoimi osiągnięciami w rozbudowie 5G, to już Orange, który korzysta z tych samych stacji bazowych budowanych w ramach spółki NetWorks, jest bardziej powściągliwy. Dziś Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, uchylił jednak rąbka tajemnicy.

Obecnie klienci Orange mogą korzystać z 1241 stacji, które obsługują 5G w paśmie C. Tylko w ostatnich dniach przybyło ich 130 – przekazał rzecznik Orange.

Nasi klienci mogą już korzystać z 1241 stacji, które obsługują #5G w paśmie C. Tylko w ostatnich dniach przybyło ich 130. Pracujemy dalej. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) February 28, 2024

Orange włączył 5G w paśmie C, na częstotliwościach 3600-3700 MHz, 19 stycznia, tego samego dnia, co T-Mobile. Szybkie 5G o prędkości do 1050 Mb/s udostępnione zostało w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Łącznie w styczniu było to około tysiąca stacji.

Od tego czasu Orange dostarczył 5G w paśmie C także do wielu nowych miast, chociaż na dość ograniczonym terenie – w niektórych przypadkach są to niewielkie wycinki na mapach zasięgu. Obecnie z szybkiego internetu mobilnego mogą także korzystać mieszkańcy m.in. większych miast jak Białystok, Kielce, Łomża, Piła, Radom, Rzeszów, Zielona Góra, czy Włocławek, jak również nieco mniejszych, jak Iława, Ostróda, Piaseczno, Płońsk, Pruszków, Sochaczew, Wołomin czy Żyrardów.

Niedawno Orange zapowiedział, że do końca 2024 roku chce uruchomić 3 tysiące stacji 5G w paśmie C. W tym czasie operator planuje dostarczyć szybszy internet mobilny w 350 miastach i miejscowościach w Polsce, obejmując zasięgiem 25% populacji Polski, czyli około 10 mln osób. Rozbudowa zasięgu to nie tylko kwestie techniczne – operatorów ogranicza też konieczność uzyskania zezwoleń radiowych na aktywacje nowych stacji.

Zobacz: Orange wyciąga wtyczkę. Kolejni klienci obowiązkowo wymienią telefon

Zobacz: Orange ujawnia plany na rozbudowę 5G. Do końca roku 25% Polaków w zasięgu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne