Orange buduje zasięg 5G w paśmie C. Przybyły nowe stacje i miasta

Orange rozbudowuje zasięg 5G w paśmie C. Dziś operator pochwalił się nowymi stacjami. Ile ich przybyło w ostatnim czasie?

Jak podał na platformie X Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, od początku marca operator uruchomił najszybszy mobilny internet 5G w paśmie C na kolejnych 68 stacjach bazowych.

Do listy nowych miast dołączyły: Nowy Sącz, Przemyśl, Zakopane i Szczecin. Łącznie klienci pomarańczowej sieci mogą już korzystać z 1319 stacji z 5G w paśmie C. Z danych przytaczanych przez operatora wynika też, że z 5G w paśmie 3600 MHz dostępne jest w 158 miastach i miejscowościach, a szacowany zasięg obejmuje ponad 16% populacji kraju.

Od początku marca uruchomiliśmy najszybszy mobilny internet #5G w paśmie C na kolejnych 68 stacjach bazowych m. in. w #NowySącz #Zakopane #Szczecin i #Przemyśl. Łącznie możecie korzystać z 1319 stacji 👌 pic.twitter.com/uwZweIZabf — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 19, 2024

Tempo rozbudowy zasięgu 5G w Orange na razie nie jest tak imponujące, jak w T-Mobile. Niecałe dwa tygodnie temu, 7 marca, pomarańczowy operator informował, że w jego sieci działa 1305 stacji bazowych z 5G w szybkim paśmie C. Od tego czasu przybyło ich więc czternaście.

Orange wystartował z 5G w paśmie 3600 MHz 19 stycznia 2024 r. z tysiącem stacji bazowych w 12 miastach. Przez równe dwa miesiące włączył więc ponad 300 stacji pracujących w nowym standardzie. Dla porównania T-Mobile, który startował z ofertą 5G Bardziej tego samego dnia, już 6 marca pochwalił się, że ma ponad 2 tysiące stacji z 5G w paśmie C.

Z deklaracji Orange wynika, że do końca roku liczba stacji ma się jednak zwiększyć do 3 tysięcy, co zapewni dostępność usług dla ponad 25% populacji Polski w 350 miastach i miejscowościach w całym kraju.

Operator zaplanował na realizację tych celów 400-500 milionów złotych w samym tylko 2024 r. Natomiast łącznie w najbliższych trzech latach Orange Polska chce na inwestycje związane z 5G przeznaczyć łącznie 1-1,1 miliarda złotych.

