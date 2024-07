Superszybki Orange Światłowód teraz także w pakietach

W wybranych lokalizacjach Orange Światłowód rozpędza się nawet do 8 Gb/s. Tak szybkie łącze można teraz zamówić również w pakietach Orange Love i trochę na tym zaoszczędzić.

Od marca 2024 roku mieszkańcy Warszawy i Krakowa mają dostęp do światłowodowego Internetu o prędkości do 8 Gb/s. Usługa ta, oferowana przez Orange, jest teraz dostępna też w połączeniu z abonamentem komórkowym i telewizją, a także samodzielnie w obniżonej cenie. W najbliższym czasie również inne miasta będą mogły korzystać z takiej szybkości.

Orange Światłowód o szybkości do 8 Gb/s korzysta z najnowszej technologii XGS-PON. co czyni go idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających użytkowników. Umożliwia on błyskawiczne pobieranie danych, zdalną pracę czy naukę oraz rozrywkę na najwyższym poziomie. Grafici, twórcy gier oraz miłośnicy multimedialnej rozrywki z pewnością docenią jego możliwości.

Oferta Orange Światłowodu o prędkości do 8 Gb/s jest już dostępna również w konwergentnych pakietach, łączących w sobie usługi stacjonarne i mobilne. Do wyboru mamy kilka opcji:

Samodzielna usługa za 160 zł miesięcznie (obniżka z 195,02 zł),

(obniżka z 195,02 zł), Światłowód i telewizja (136 kanałów) za 195 zł miesięcznie ,

, Pakiet Mini (światłowód i abonament komórkowy) za 170 zł miesięcznie ,

, Pakiet Standard (światłowód, abonament komórkowy i telewizja z 136 kanałami) za 200 zł miesięcznie ,

, Pakiet Extra (światłowód, abonament komórkowy i telewizja z 183 kanałami) za 250 zł miesięcznie.

Podane wyżej ceny obowiązują przy umowach na 24 miesiące i uwzględniają rabaty za e-fakturę oraz zgody marketingowe. Dodatkowe miesięczne opłaty to:

4,99 zł za modem,

za modem, 4,99 zł za dekoder,

za dekoder, 20 zł za światłowód w budynkach jednorodzinnych.

Klienci, którzy wybiorą Orange Światłowód do 8 Gb/s lub Światłowód Pro 2.0 (do 2 Gb/s łącznie na wszystkich urządzeniach), mogą skorzystać z 50% zniżki na 6-miesięczną subskrypcję Boosteroid, umożliwiającą granie w chmurze. Maksymalna prędkość wysyłania danych wynosi 1 Gb/s. Do korzystania z tak szybkiego łącza niezbędny jest komputer z portem 10 Gb/s oraz modem Funbox 10, który obsługuje standard Wi-Fi 6E.

Zobacz: Orange Polska chwali się nowymi stacjami bazowymi

Zobacz: Pracownicy salonów Orange nie ogarniają. Spróbuj przenieść numer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange