Orange Polska chwali się nowymi stacjami bazowymi

W drugim kwartale 2024 roku Orange Polska powiększył swoją infrastrukturę sieciową, uruchamiając 54 nowe stacje bazowe. Inwestycje te poprawiły zasięg pomarańczowej sieci i jakość świadczonych usług, również w technologii 5G.

Drugi kwartał 2024 roku przyniósł znaczące inwestycje w rozwój infrastruktury sieciowej Orange Polska. W okresie od początku kwietnia do końca czerwca pomarańczowy operator uruchomił 54 nowe stacje bazowe, które mają na celu poprawę zasięgu i pojemności sieci. Dzięki tym działaniom powinna wzrosnąć jakość usług oferowanych przez Orange oraz komfort korzystania z nich.

Na koniec czerwca tego roku Orange dysponował łącznie 12431 stacjami bazowymi, rozmieszczonymi na terenie całej Polski. Nowe stacje bazowe powstały zarówno w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Katowice, jak i w mniejszych miejscowościach. Najwięcej nowych instalacji miało miejsce w województwie mazowieckim, co świadczy o intensywnym rozwoju infrastruktury w tym regionie.

Nowe stacje bazowe różnią się konfiguracją, w zależności od lokalnych potrzeb sieciowych. Wszystkie nowe instalacje nadają sygnał sieci LTE, co jest standardem w nowoczesnych sieciach komórkowych. Jednak nie zabrakło również inwestycji w najnowsze technologie. Spośród nowo uruchomionych stacji, 37 nadaje sygnał 5G w technologii DSS, a jedna z nich również w paśmie C. Stanowi to kolejny krok w kierunku rozwoju sieci piątej generacji w Polsce.

Jednym z ciekawszych, projektów zrealizowanych w minionym kwartale, jest instalacja obsługująca tunel drogi ekspresowej S2 pod Ursynowem w Warszawie. Jest to przykład nowoczesnego podejścia do zapewnienia ciągłości sygnału nawet w wymagających warunkach infrastrukturalnych.

Latem, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, Orange uruchomiło 10 mobilnych stacji bazowych. Stacje te zostały rozmieszczone w regionach turystycznych, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem w czasie wakacji. Mobilne stacje bazowe pozwalają na elastyczne dostosowanie infrastruktury do sezonowych potrzeb użytkowników, zapewniając nieprzerwaną i wysokiej jakości łączność w popularnych miejscach wypoczynkowych.

Inwestycje Orange w rozwój sieci są częścią długoterminowej strategii, która zakłada ciągłe poprawianie zasięgu i jakości usług. Dzięki nowym stacjom bazowym użytkownicy mogą cieszyć się lepszym dostępem do sieci, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wprowadzenie technologii 5G oraz rozbudowa infrastruktury LTE świadczą o dynamicznym rozwoju sieci i gotowości Orange do sprostania przyszłym wyzwaniom technologicznym.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange