Pracownicy salonów Orange nie ogarniają. Spróbuj przenieść numer

Przenoszenie numeru z jednej sieci do innej powinno być proste, ale wielu naszych Czytelników napotyka na trudności. Problemy w salonach Orange frustrują użytkowników, którzy oczekują jasnych i jednolitych procedur.

Przenoszenie numeru z jednej sieci do innej nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Użytkownicy Forum Telepolis.pl dzielą się swoimi doświadczeniami, wskazując przy tym, że największe problemy występują na ogół, jeśli chcą przenieść numer do oferty na kartę w salonie (punkcie sprzedaży) docelowego operatora. Jakiś czas temu pisałem o problemach z przenoszeniem numeru do Plusa na kartę i pobieraniem opłaty dodatkowej za wydanie karty SIM, ale okazuje się, że nie jest dobrze również w salonach sieci Orange.

Jak przenieść numer do Orange na kartę?

Posiadany numer telefonu komórkowego można swobodnie przenosić między operatorami bez względu na to, czy korzystamy z oferty abonamentowej czy oferty na kartę. W taki sposób możemy na przykład przenieść numer do Orange na kartę, do czego pomarańczowy operator zachęca na przykład specjalnymi promocjami.

A jak można przenieść numer do Orange na kartę? Odpowiedzi na to pytanie postanowiłem poszukać na stronie internetowej Orange Polska (www.orange.pl). Znalazłem tam informację, że jest to możliwe na dwa sposoby:

osobiście, w wybranym salonie Orange,

internetowo.

Dalej napisane jest, że aby przenieść numer do Orange należy:

wypełnić wniosek o przeniesienie numeru, dostępny na stronie internetowej,

zaczekać na wizytę kuriera, który przywiezie darmową, uniwersalną kartę SIM,

aktywować nową kartę, aby zacząć korzystać z taryfy Orange Free na kartę,

doładować konto i aktywować, SMS-em, ofertę dla przenoszących numer.

Czytając ten opis, dostępny pod tym adresem, można dojść do wniosku, że wizyta w salonie jest tylko po to, by jego pracownik wypełnił wniosek internetowy za klienta. Tę niejasność w opisie zdają się wykorzystywać niektóre salony Orange, na które skarżą się użytkownicy naszego Forum. Sam jednak w przeszłości z powodzeniem przenosiłem numer do Orange na kartę czy pomarańczowej oferty abonamentowej w salonie, załatwiając wszystko "od ręki", bez konieczności czekania na kuriera. Potwierdzają to również doświadczenia innych osób, jak również rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński.

Jednoznaczne informacje na temat procedury przeniesienia numeru bezpośrednio w salonie są trudne do znalezienia na stronie internetowej Orange, co może wprowadzać klientów w błąd i prowadzić do nieporozumień.

Frustracje klientów

Jak już napisałem wcześniej, użytkownicy Forum Telepolis.pl miewają problemy z przenoszeniem numeru do Orange na kartę w pomarańczowym salonie. Skarżą się przy tym, że w wielu przypadkach sprawy nie da się załatwić na miejscu, a czasem jest tam proponowana procedura "na kuriera". Chodzi o opisane wyżej wypełnienie wniosku o przeniesienie numeru przez Internet, a potem oczekiwanie na kuriera z kartą SIM. To jednak wydłuża całą operację.

Mam też wielką prośbę o wyjaśnienie tego samego problemu w Orange. Jak to w końcu jest z ich regulaminami - przeniesienie w salonie (z wypełnieniem procedury i otrzymaniem karty na miejscu) jest możliwe czy tylko w tych życzliwych salonach kartę dają? Na priv służę listą salonów w Lublinie i okolicznych miejscowościach (w sumie 13 miejsc), w których w ciągu ostatnich 2 miesięcy odmówiono mi przeniesienia numeru na miejscu. W części z nich proponowano procedurę "przez kuriera". Oczywiście przeniesienie do abonamentu nie byłoby problemem. Nawet dziś w jednym z salonów usłyszałem nieoficjalnie, że "salony nie mają obowiązku przenoszenia numeru do oferty na kartę" i żadnych skarg czy reklamacji z tego tytułu się nie obawiają. Skoro taka jest polityka Orange, to może niech raz wreszcie zaktualizują informacje i regulaminy zamiast wyzwalać irytację u klientów.

– napisał MariuszY na naszym Forum

Od początku maja tego roku MariuszY odwiedził kilkanaście salonów Orange (ich listę przekazałem rzecznikowi Orange Polska), w których za każdym razem napotykał na różne przeszkody uniemożliwiające mu przeniesienie numeru "od ręki". Dowiadywał się przy tym, że jedyną dostępną opcją jest przeniesienie numeru przez kuriera.

Nasz Czytelnik odwiedził między innymi salony w dużych centrach handlowych oraz mniejszych miejscowościach, jednak wszędzie spotkał się z odmową przeprowadzenia przeniesienia numeru w salonie. W jednym z przypadków, pracownik salonu wyraźnie zaznaczył, że skargi na ich działanie nie zrobią na nich wrażenia i że numer można przenieść jedynie przez procedurę kuriera.

Jak Orange będzie w ten sposób pogrywać to ciekawe co zrobią, gdy zacznę przenosić do nich kurierem numer co 3 dni, a mam ich ponad setkę. Może być ciekawie, zwłaszcza, że na utrzymaniu ogromnej większości z nich mi nie zależy. Po prostu strasznie frustruje mnie strata czasu na wyszukiwanie miejsc orange'owych przyjaznych klientowi. Jako człowiek "w ruchu" nie zawsze mogę czekać na kuriera np. 3 dni. Będę wdzięczny za wyświetlenie sprawy i być może nakłonienie operatora do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie możliwości załatwienia przeniesienia numeru do OFnK jedną wizytą w salonie.

– dodał MariuszY

Co na to Orange?

Ze zgłaszanymi przez naszych Czytelników i użytkowników Forum Telepolis.pl problemami z przenoszeniem numeru do Orange na kartę zwróciłem się do Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika pomarańczowego operatora. Z jego odpowiedzi jasno wynika, że żaden salon nie może odesłać "z kwitkiem" osoby chcącej przenieść numer do pomarańczowego prepaidu.

To niedopuszczalna praktyka. Każdy salon ma możliwość i obowiązek przyjęcia zlecenia przeniesienia numeru do oferty Orange na kartę. Sprawdzimy wewnętrznie wszystkie podane przypadki. Przypomnieliśmy też jeszcze raz wszystkim salonom procedury i obowiązek ich przestrzegania oraz zaplanujemy nowe mechanizmy kontrolne, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Przepraszamy klientów za wszelkie niedogodności.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska

Problem z przenoszeniem numerów wskazuje na potrzebę klarownych i jednoznacznych zasad obowiązujących we wszystkich salonach Orange. Klienci muszą mieć pewność, że ich sprawa zostanie załatwiona szybko i bez zbędnych komplikacji. Transparentność procedur i łatwy dostęp do informacji są kluczowe, aby zminimalizować frustrację klientów i zapewnić im pozytywne doświadczenia z usługami operatora.

