Jesteś w Orange? Czekają na ciebie darmowe gigabajty

W cośrodowej akcji Orange tym razem prezent z kategorii tych, które użytkownicy lubią chyba najbardziej – darmowa paczka internetu.

Cośrodowa akcja Orange, w której operator rozdaje klientom prezenty, przynosi różne dobra – czasami są to usługi do przetestowania przez miesiąc czy dwa, czasami vouchery z obniżkami na zakupy, jednak najbardziej uniwersalnym prezentem są darmowe gigabajty. I taki właśnie bonus można zgarnąć dziś.

Orange: w aplikacji czeka 10 GB

Dzisiejsza paczka z darmowym internetem nie jest może największa, ale wielu klientów powinno ją docenić. Na odebranie czeka bowiem 10 GB. Przy oszczędnym użytkowaniu wystarczy na parę ładnych dni buszowania w sieci.

Jak zawsze, bonusową paczkę gigabajtów można wykorzystać, na co się chce, ale wyłącznie na terenie Polski. Pakiet zachowuje ważność w aktualnym cyklu rozliczeniowym, więc nie zawsze opłaci się odbierać go od razu. Jest na to czas do przyszłego wtorku, 23 lipca.

Darmowe 10 GB czeka na odebranie w aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”. Prezent przeznaczony jest wyłącznie dla klientów abonamentowych Orange.

Klienci oferty na kartę wciąż mogą odebrać za to paczkę 100 GB, jeżeli nie zrobili tego wcześniej. Bonus można zgarnąć po dokonaniu doładowania online za co najmniej 30 zł. Szczegóły tutaj: Masz Orange? Pędź odebrać wielką paczkę gigabajtów

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), Orange

Źródło tekstu: Opracowanie własne