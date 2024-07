Masz Orange? Pędź odebrać wielką paczkę gigabajtów

Pierwsza środa miesiąca oznacza prezent dla klientów Orange korzystających z oferty na kartę. W lipcu jest to bardzo duża paczka darmowego internetu.

Orange w każdą pierwszą środę miesiąca rozdaje klientom oferty na kartę prezenty. Nie zawsze bonusy spełniają oczekiwania użytkowników, ale na dzisiejszy nikt nie powinien narzekać.

Orange daje 100 GB

W lipcu dla klientów Orange Free na kartę czeka bonusowa paczka 100 GB. Jest tylko jeden warunek – trzeba dokonać doładowania online za co najmniej 30 zł. To niewielka kwota, biorąc pod uwagę, że promocja obowiązuje do 31 sierpnia, co dla wielu użytkowników Orange Free na kartę i tak wcześniej czy później może się wiązać z koniecznością zasilenia konta.

Oczywiście 100 GB po doładowaniu to paczka bonusowa, a dzisiejsza promocja łączy się ze stałą promocją „Internet za darmo”. Poza 100 GB klient otrzymuje więc dodatkowe gigabajty za doładowanie przez stronę www lub w aplikacji Mój Orange – w przypadku minimalnej kwoty 30 zł jest to 15 GB. Co więcej, jeżeli doładowanie odbędzie się w aplikacji Mój Orange, można otrzymać nawet więcej – jeszcze 10 GB.

Przeznaczają więc minimalną kwotę na doładowanie, użytkownik Orange Free na kartę otrzyma łącznie 125 GB. Ważność pakietu zalety od kwoty doładowania, im większa kwota zasilenia konta, tym czas na wykorzystanie GB będzie dłuższy. W przypadku doładowania za 30 zł jest to 31 dni.

Żeby dostać paczkę 100 GB w Orange Free na kartę, wystarczy wejść do aplikacji Mój Orange i przejść do zakładki Dla Ciebie i tam odebrać bonus, dokonując od razu doładowania.

Szczegóły: Regulamin promocji „Darmowe 100GB po doładowaniu online”.

