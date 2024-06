Orange: miesiąc usług bez limitu za 15 zł

Orange wystartował z nową promocją, która ma zachęcać klientów ofert na kartę do wyboru pakietów bez limitu. Każdy z nich można przetestować za 15 zł.

20 czerwca Orange odświeżył usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” w ofercie na kartę, wprowadzając nowe opcje w cenie 40 zł (z 50 GB), 45 zł (z 75 GB) lub 50 zł (ze 100 GB) miesięcznie. By zachęcić do ich wyboru, dziś operator wystartował z akcją pRomocyjną.

Teraz klienci Orange na kartę mogą sprawdzić, czy nowa odsłona ofert bez limitu jest dobrym dla nich rozwiązaniem, korzystając z promocji za 15 zł. Bez względu na to, czy wybierze się opcję 40 zł, 45 zł czy 50 zł, pierwsze włączenie dowolnej miesięcznej usługi bez limitu, będzie kosztować jedynie 15 zł. Dodatkowo akcją jest też objęty pakiet za 35 zł z 25 GB.

Po miesiącu opcja zostaje przywrócona do regularnej ceny. Wersja jednorazowa, jak i cykliczna zostaną przecenione do 15 zł tylko za pierwszą aktywację. Z promocji można skorzystać tylko raz, dla wybranej opcji. Usługę w promocyjnej cenie można włączyć bezpłatnym SMS-em.

W przypadku pakietów jednorazowych z paczkami 25, 50, 75 lub 100 GB, trzeba wysłać komendę odpowiednio START, START40, START45 lub START50 na numer 812. Natomiast wybierając pakiet cykliczny, należy wysłać odpowiednio START CYKL, START40 CYKL, START45 CYKL lub START50 CYKL na numer 813.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska