Masz Orange? Od dziś wchodzą w życie ważne zmiany

Orange wprowadza dziś zapowiadane wcześniej zmiany w ofercie na kartę. Najważniejsza dotyczy usług bez limitu, które dostępne będą w nowych opcjach. Operator wprowadza też nowe opcje doładowań.

Nowe warianty usług bez limitu w Orange na kartę to efekt zmian zapowiadanych przez operatora już miesiąc temu. Dziś wchodzą one w życie.

Koniec bez limitu z SMS-ami i bonus 100 GB

Zgodnie z zapowiedziami sprzed miesiąca dziś Orange zamyka w ofercie Orange na kartę usługę „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, zarówno w wersji jednorazowej, jak i cyklicznej. Dotychczasowi użytkownicy są automatycznie przenoszeni do usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” z zachowaniem zgromadzonych gigabajtów oraz dni ważności usługi.

Cena odnowień w wersji cyklicznej zostaje taka sama – 7 zł lub 25 zł w zależności od wybranego wcześniej wariantu. Dodatkowo użytkownicy na stałe otrzymują MMS-y bez limitu w ramach usługi cyklicznej oraz jednorazowo pakiet 100 GB. Użytkownicy przeniesieni do nowego wariantu usługi powinni pilnować regularnych odnowień za 25 zł – jeśli zabraknie środków na odnowienie i usługa się wyłączy, nie będzie już możliwości jej włączenia w tej cenie.

Cykliczna usługa z MMS na nowych zasadach

Kolejna zmiana dotyczy usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Opcja 39 zł będzie dostępna teraz za 40 zł, ale klienci zyskają na tym dodatkowe 10 GB w pakiecie – od teraz będzie to 50 GB co miesiąc.

Druga zapowiadana przez Orange zmiana to pojawienie się dwóch całkiem nowych opcji usługi Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, dotąd nieobecnych w cennikach: 45 zł i 50 zł, które oferują odpowiednio 75 i 100 GB. Trzy nowe warianty 40 zł, 45 zł i 50 zł działają w sieci 5G.

Jednocześnie w usłudze „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” znika bonus +1 GB do każdego kolejnego odnowienia, a także pakiet Social Pass. Pozostałe opcje usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” pozostają bez zmian.

Nowe doładowania i więcej gigabajtów

Zmiany dotyczą także doładowań. Orange zwiększa bonus GB za doładowania 35 zł. Zamiast 17,5 GB teraz klienci otrzymają 20 GB na 35 dni. Pojawi się też możliwość doładowania online za 45 zł. Po jego użyciu środki zamienią się automatycznie na usługę bez limitu +75 GB.

Klienci korzystający z Orange Free na kartę za doładowania za 45 zł otrzymają dodatkowy bonus 30 GB na 45 dni (standardowe 20 GB + 10 GB za kanał online).

Więcej informacji o doładowaniach w regulaminie promocji „Internet za darmo.

Sprawdź aktualną ofertę Orange na kartę.

