Disney+ zmienia ceny w Polsce. Będzie drożej i taniej jednocześnie

Serwis streamingowy Disney+ poinformował, że od października tego roku zmienia się cennik. W ofercie pojawi się nowy, droższy pakiet Premium. Jednocześnie zmieni się też cena wersji standardowej.

Disney+ wprowadza pakiet Premium

Pakiet Premium pozwoli na oglądanie treści jednocześnie na maksymalnie 4 urządzeniach, a do w rozdzielczości 4K UHD z HDR. Dostępny będzie także dźwięk w standardzie Dolby Atmos oraz funkcja pobierania filmów i seriali offline. Miesięczna cena za taki pakiet wyniesie w Polsce 49,99 zł miesięcznie lub 499,90 zł za całym rok z góry.

Natomiast pakiet Standardowy wyceniony został na 29,99 zł miesięcznie lub 299,90 zł za 12 miesięcy z góry. W tym przypadku użytkownicy będą mieli możliwość oglądania treści na 2 urządzeniach jednocześnie. Maksymalna jakość to Full HD z dźwiękiem w standardzie 5.1 (bez Dolby Atmos). Możliwe będzie również pobieranie materiałów do oglądania offline.

Oferta zacznie obowiązywać od 17 października 2024 roku. Będzie obowiązkowa dla wszystkich nowych, ale także obecnych użytkowników, którzy nie będą mieli możliwości przedłużenia dotychczasowego pakietu.

Do tej pory Disney+ w Polsce miał tylko jeden pakiet, który na start usługi kosztował 28,99 zł miesięcznie, ale z czasem podrożał do 37,99 zł. Pozwalał on na oglądanie treści w rozdzielczości 4K, więc można mówić o podwyżce do wspominanych wcześniej 49,99 zł. W innych krajach dostępny jest jeszcze jeden, najtańszy pakiet z reklamami, ale na razie nie pojawi się on w Polsce.

