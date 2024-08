Liga Mistrzów UEFA wraca do Vectry

Ta wiadomość z pewnością zadowoli fanów piłki nożnej. Vectra ogłosiła, że Liga Mistrzów UEFA powróci do jej pakietu telewizyjnego. Dzięki współpracy z CANAL+, operator kablowy zapewni swoim abonentom dostęp do ekskluzywnych kanałów transmitujących mecze najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie.

Vectra przygotowuje nową ofertę, która pozwoli miłośnikom futbolu śledzić zmagania ulubionych drużyn na kanałach Canal+ Extra 1-7 oraz Canal+ 360. Na antenie znajdą się nie tylko transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA, ale również bogaty wybór programów i magazynów poświęconych tym rozgrywkom.

Szczegóły nowych usług, w tym zakres i ceny, zostaną ujawnione w najbliższym czasie. To ważny moment dla Vectry, która chce dostarczyć swoim klientom niezapomnianych wrażeń związanych z oglądaniem największych gwiazd futbolu i najlepszych europejskich klubów piłkarskich.

Liga Mistrzów UEFA to nie tylko najwięksi piłkarze świata i najlepsze europejskie kluby, ale również wielkie emocje, na które czekają nasi klienci. Ogromnie cieszymy się, że zaoferujemy w Vectrze dostęp do tych najbardziej prestiżowych rozgrywek piłkarskich. Pracujemy nad ofertą i niebawem przedstawimy propozycję.

– skomentował Krzysztof Sokolik, dyrektor marketingu i członek zarządu Vectry

Liga Mistrzów UEFA to bez wątpienia gwarancja piłkarskiej uczty dla każdego kibica, dlatego bardzo cieszymy się z decyzji naszego partnera i włączenia do oferty kanałów CANAL+ dedykowanych tym rozgrywkom.

– dodał Artur Przybysz, wiceprezes ds. sprzedaży w Canal+ Polska

Ekskluzywne prawa transmisyjne

Canal+ Polska posiada wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań UEFA Champions League na terytorium Polski na kolejne trzy sezony: 2024/25, 2025/26, 2026/27. Ma to zapewnić stabilność i ciągłość dostępu do najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich dla polskich widzów.

Osoby, które są zainteresowane szczegółami nowej oferty, Vectra zaprasza do odwiedzenia swojej strony internetowej. Tam znajdą się aktualne informacje na temat dostępnych pakietów i cen, umożliwiając kibicom dostosowanie swoich planów telewizyjnych do nadchodzącego sezonu Ligi Mistrzów UEFA.

Źródło zdjęć: Shutterstock, AdiFar / Shutterstock.com, Vectra

Źródło tekstu: Vectra