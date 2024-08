Vectra ma nową ofertę. Do światłowodu dobierzesz Netflix, MAX lub Canal+

Vectra przedstawia nową ofertę dla uczniów i studentów na zbliżający się rok akademicki. Operator obiecuje korzystne ceny, skrócony okres zobowiązania i dodatkowo wybór serwisów streamingowych.

W ofercie „back to school” Vectra stawia na przystępny cenowo internet światłowodowy oraz usługi komórkowe z krótkim okresem zobowiązania. Do tego operator proponuje wybór serwisów streamingowych, w tym Netflix, MAX, Canal+, które będzie można dobrać do usługi internetowej i stworzyć własną ofertę dostosowaną do potrzeb. Promocja skierowana jest do nowych klientów.

Światłowód i serwisy VoD

Osią propozycji jest internet światłowodowy dostępny w trzech wariantach prędkości:

300 Mb/s za 49,99 zł miesięcznie,

miesięcznie, 600 Mb/s za 59,99 zł miesięcznie,

miesięcznie, 900 Mb/s za 69,99 zł miesięcznie.

Ceny uwzględniają rabaty za zgody marketingowe, e-fakturę oraz terminową płatność. Umowy są dostępne na krótki okres, kończący się w czerwcu 2025 roku.

Ponadto, przy wyborze pakietu 600 Mb/s z routerem Wi-Fi 6, operator daje możliwość skorzystania ze specjalnej paczki z abonamentem usług MAX lub Netflix, co daje łączną cenę 84,99 zł miesięcznie. Do wszystkich pakietów obowiązuje opłata za modem 4,99 zł miesięcznie.

Szczegóły w regulaminach: oferty za 49,99 zł, 59,99 zł i 69,99 zł.

Ofertę „back to school” Vectry uzupełniają usługi komórkowe z dużymi pakietami GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami, do wykorzystania w Polsce i w roamingu w Unii Europejskiej z krótkim okresem zobowiązania na 12 miesięcy lub bez okresu zobowiązania. Najtańszy abonament można mieć już za 14,99 zł.

