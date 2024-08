Play daje dostęp do SkyShowtime. Wideo na żądanie i kanały linearne

Play i SkyShowtime nawiązały współpracę, dzięki której klienci fioletowego operatora zyskają dostęp do planu SkyShowtime Standard Plus oraz dwóch linearnych kanałów SkyShowtime.

Od dziś Play, jako pierwszy operator telekomunikacyjny, będzie oferować swoim klientom dostęp do serwisu SkyShowtime, zapewniając w jednym miejscu wybór filmów i seriali w zapowiadanej atrakcyjnej cenie. Dokładne warunki oferty nie zostały jeszcze ujawnione, o współpracy poinformował SkyShowtime w lakonicznym komunikacie prasowym.

Z zapowiedzi wynika, że klienci Play będą mieli możliwość subskrypcji planu Standard Plus (bez reklam) w serwisie SkyShowtime, którego standardowa cena poza Play wynosi 24,99 zł. Dodatkowo Play udostępni swoim klientom, którzy zdecydują się na wykupienie pakietu ze SkyShowtime, dwa nowe telewizyjne kanały linearne – SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2.

Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym operatorem w Polsce, który może zaoferować swoim abonentom łatwy dostęp do SkyShowtime i wprowadzić dwa nowe kanały premium do oferty. SkyShowtime wzbogaci także naszą Telewizję Nowej Generacji, która jest unikatowym rozwiązaniem na polskim rynku i pozwala użytkownikom nawet co miesiąc zmieniać platformy VOD oraz pakiety telewizyjne, z których korzystają w ramach abonamentu

– powiedział Mikkel Noesgaard, CMO Play.

W ofercie SkyShowtime znajdują się kinowe hity, nowe i dostępne na wyłączność seriale oraz lokalne produkcje oryginalne, w tym: A Gentleman in Moscow (Dżentelmen w Moskwie), Apples Never Fall (Niedaleko pada jabłko), Bargain (Aukcja), Bob Marley: One Love, Frasier, HALO (S1-2), Knuckles, Lioness, Mayor of Kingstown (S1-3), Mission: Impossible - Dead Reckoning, Oppenheimer, Przesilenie zimowe, Psi Patrol: Wielki film, Star Trek: Discovery (S1-5), The Family Stallone (S1-2), Tatuażysta z Auschwitz, Trolle 3, Tulsa King, Warszawianka czy Wyfrunięci.

Widzowie mogą spodziewać się również nadchodzących polskich produkcji oryginalnych SkyShowtime, seriali Langer i Śleboda.

