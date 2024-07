Prime Video z ważną zmianą od 5 sierpnia. Chodzi o SkyShowtime

Polscy klienci Prime Video już od 5 sierpnia będą mogli wykupić dostęp do SkyShowtime. Nie trzeba będzie tworzyć nowego konta, a z oferty można w każdej chwili zrezygnować.

Amazon i SkyShowtime nawiązały partnerstwo, dzięki któremu w serwisie Prime Video dostępna będzie pełna oferta SkyShowtime. Z połączonych serwisów mogą już korzystać użytkownicy w Hiszpanii, a od 5 sierpnia z tej opcji skorzystają także klienci w Holandii, Szwecji oraz w Polsce.

SkyShowtime w Amazon Prime Video

Dzięki porozumieniu nadawców klienci korzystający z subskrypcji Amazon Prime w Polsce będą mogli zakupić dostęp do oferty SkyShowtime za pośrednictwem istniejących kont Amazon, za 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie. Jest to standardowa cena za dostęp do SkyShowtime w planie Standard Plus, bez promocji na start. Kupując dostęp bezpośrednio przez stronę SkyShowtime, obecnie można liczyć na zniżkę do 8,99 zł przez 2 miesiące.

SkyShowtime za pośrednictwem Prime Video zapewni widzom dostęp do filmowych hitów, a także nowych seriali na wyłączność i produkcji lokalnych, w tym: wszystkich pięciu sezonów hitowego serialu Yellowstone wraz ze spin-offami 1883 oraz 1923, a także A Gentleman in Moscow (Dżentelmen w Moskwie), Apples Never Fall (Niedaleko pada jabłko), Bargain (Aukcja), HALO (sezony 1-2), Kos, Mayor of Kingstown (sezony 1-3), Mission: Impossible - Dead Reckoning, Oppenheimer, Psi Patrol: Wielki film, Star Trek: Discovery (sezony 1-5), The Family Stallone (sezony 1-2), Trolle 3, jak również seriale oryginalne SkyShowtime The Curse, Veronika czy Warszawianka.

Poza Amazon Prime serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com.

W planie Standard Plus 24,99 zł widzowie mogą liczyć na obraz w jakości Full HD, bez reklam, oglądany na dwóch ekranach jednocześnie, z opcją pobrania do 30 tytułów. Nie wiadomo jeszcze, czy te zasady będą również obowiązywać w Amazon Prime, z którego np. można korzystać na trzech urządzeniach naraz.

Źródło zdjęć: Shutterstock