SkyShowtime ma odpowiedź na Squid Game. Serial już gromi

Serial Bargain, porównywane do Squid Game, jest już dostępny na platformie SkyShowtime. Miłośnicy akcji, emocji i dreszczyku z pewnością będą zadowoleni.

Na platformie Skyshowtime pojawił się obsypany wieloma nagrodami, koreański serial Bargain (Aukcja).

Motel, trzęsienie ziemi i handlarze narządami

Bargain to antyutopijny thiller, którego akcja rozgrywa się w motelu, do którego zwabiane są osoby pod pozorem spotkań o charakterze seksualnym. Już samo umiejscownienie akcji przywołuje na myśl horrory. Jeśli jeszcze dodamy, że motel jest miejscem gdzie skrywają się kryminaliści, prostytutki oraz handlarze narządami to mamy prawdziwe combo. Wiadomo, że będzie to typ serialu dla ludzi o mocnych nerwach. Do tego trzęsienie ziemi, chaos i bezprawie. Odcięci od świata zewnętrznego bohaterowie walczą o przetrwanie. I tu już mamy odpowiedź na kultowy serial Squid Game. Do czego zdolny jest człowiek, by przetrwać?

Aukcja, podobnie jak Squid Game, to przede wszystkim intensywna fabuła i nagłe zwroty akcji. Napięcie gwarantowane aż do ostatniego odcinka. Ludzkie cechy takie jak chciwość, desperacja i uczciwość wysuwają się na plan pierwszy i na zmianę, albo przerażają, albo niosą ukojenie. Warto obejrzeć, bo do premiery Squid Game przyjdzie nam czekać aż do grudnia.

Serial Bargain (Aukcja) dostępny na platformie Skyshowtime od 4 lipca. To adaptacja wyreżyserowanego przez Lee-Chung-hyuna krótkometrażowego filmu z 2015 roku. Reżyser Jeon Woo-sung, który był współtwórcą oryginalnej produkcji, rozwinął historię w sześcioodcinkowy serial. Bargain otrzymał nagrodę Critic's Choice na Festiwalu Seriencamp (2023) w Kolonii oraz zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz w Cannes.

Źródło zdjęć: SkyShowtime

Źródło tekstu: SkyShowtime