Amazon Prime Video od stycznia z reklamami

Amazon Prime Video to kolejny serwis streamingowy, który wprowadza reklamy. Wersja bez nich będzie dodatkowo płatna.

Coraz więcej serwisów streamingowych wprowadza reklamy w swoich najtańszych pakietach. Nie inaczej jest tym razem. Reklamy pojawią się w Amazon Prime Video, i to już w styczniu. Dobra informacja jest taka, że na razie ominie to Polskę, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu.

Reklamy w Amazon Prime Video

Amazon poinformował, że reklamy pojawią się w Prime Video już 29 stycznia 2024 roku. Firma zapewnia, że taka decyzja podyktowana jest chęcią dalszego inwestowania w konkurencyjne treści, także w dłuższej perspektywie.

Reklamy w styczniu pojawią się w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Kanadzie. W dalszej części przyszłego roku zawitają także do Francji, Włoch, Hiszpanii, Meksyku i Australii. Co ciekawe, ceny pakietów zostaną na dotychczasowym poziomie. Wersja bez reklam ma być dodatkowo płatna. Koszt to 2,99 dol. miesięcznie.

Reklamy wprowadziły także Netflix oraz Disney+. Jak na razie wszystko to omija Polskę, ale trudno oczekiwać, że tak zostanie wiecznie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w którymś momencie reklamy pojawią się także u nas. Prawdopodobnie powinniśmy także oczekiwać w przyszłości wzrostu cen za Amazon Prime, bo usługa jest u nas rekordowo tania i kosztuje 49 zł za cały rok.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: DigitalTrends