Joker 2. Joaquin Phoenix i Lady Gaga na nowych zdjęciach

Trwają prace nad kontynuacją rewelacyjnego filmu Joker z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Todd Philips, reżyser dzieła, opublikował dwa nowe zdjęcia.

Joker to rewelacyjny film z 2019 roku, w którym Joaquin Phoenix wciela się w tytułową rolę złoczyńcy z uniwersum DC. Aktor zdobył za tę rolę Oskara, a samo dzieło zostało bardzo dobrze przyjęte przez widzów i recenzentów. Nic dziwnego, że aktualnie trwają prace nad kontynuacją. Reżyser Todd Philips podzielił się z fanami dwoma nowymi zdjęciami.

Joker: Folie à Deux

Od dawna wiemy, że kontynuacja Jokera otrzyma podtytuł Folie à Deux, co po francusku oznacza paranoję indukowaną. Jest to stan, w którym osoba blisko związana z chorym zaczyna traktować bezkrytycznie paranoiczne myśli chorego. Biorąc pod uwagę, że jedną z bohaterek filmu będzie Harleen Quinzel, znana szerzej jako Harley Quinn, to wiemy, czego możemy się po filmie spodziewać.

Na najnowszym zdjęciu możemy zobaczyć, jak prezentują się Arthur Fleck (tak w filmie nazywa się Joker) oraz Harleen, w którą wciela się Lady Gaga. To prawdopodobnie moment, w którym bohaterka jeszcze nie przeszła do końca swojej przemiany i wciąż jest psychiatrą głównego bohatera.

Natomiast drugie zdjęcie prezentuje Jokera w zamknięciu, zapewne w Arkham Asylum. Biorąc pod uwagę historię dwójki bohaterów, którą znamy z komiksów, możemy spodziewać się, że duża część filmu będzie rozgrywać się właśnie w fikcyjnym szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiają najbardziej niebezpieczni przestępcy.

Oprócz dwójki wymienionych aktorów w filmie mamy zobaczyć także: Brendana Gleesona, Zazie Beetz, Catherine Keener, Jacoba Loflanda oraz Harry'ego Lawteya. Joker: Folie à Deux ma zadebiutować 2 października 2024 roku.

Źródło zdjęć: Todd Philips (Warner Bros.)

Źródło tekstu: Heroic Hollywood