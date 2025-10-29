Aplikacje

Klikasz myszką i wchodzisz na dziwne strony? To nie wirus, to nowa funkcja Windows 11

Zmieniłeś sobie tapetę na ekranie i od tej pory Twój komputer dziwnie się zachowuje? Spokojnie, to nie wirus, to Windows 11.

Przyjemnie mieć ładną tapetę na ekranie swojego monitora. I właśnie w tym celu powstała aplikacja Bing Wallpaper. Dzięki niej użytkownicy najnowszego Windowsa mogą każdego dnia cieszyć się inną, starannie wyselekcjonowaną i niezwykle ładną i tapetą na swoim monitorze. I nic dziwnego, ponieważ nie są to losowe grafiki, a zdjęcia wykonane przez profesjonalnych fotografów. Czy można zepsuć tak przyjemną i prostą aplikację? Microsoft udowodnił, że tak.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bing Wallpaper z irytującą wadą

Otóż wystarczy, że klikniesz myszką na puste miejsce na pulpicie i... wtedy otworzy się przeglądarka internetowa ze stroną bing, na której mamy informacje o zdjęciu będącym tapetą. Dlaczego? Otóż ktoś w Microsofcie uznał, że użytkownicy chętniej dowiedzą się czegoś o danym zdjęciu. Jednak zamiast ukryć to w menu pod lewym przyciskiem myszy jako jedną z opcji, to strona się uruchamia automatycznie po kliknięciu prawym gdziekolwiek. 

Co więcej, sama instalacja Bing Wallpaper dla osób, które przeklikają wszystko bez czytania może okazać się bolesnym doświadczeniem. A to dlatego, że prosi ona o ustawienie Bing jako domyślnej wyszukiwarki dla Edge, Firefox i Chrome. Warto dodać, że aplikacja ta jest dostępna także na macOS. Ja jednak podziękuję za jej możliwości. 

