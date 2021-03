Netatmo Smart Indoor Camera | szybki test kamery sterowanej Alexą

O tym, że warto zadbać o bezpieczeństwo swojego domu i jego mieszkańców, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednym z urządzeń, które może w tym pomóc, jest inteligentna kamera wewnętrzna Netatmo. Może ona współpracować z innymi urządzeniami zabezpieczającymi, dobrze się też integruje z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 8,5/10

Netatmo Smart Indoor Camera, czyli inteligentna kamera wewnętrzna, to doskonałe uzupełnienie domowego systemu zabezpieczeń. Urządzenie współpracuje z innymi elementami ekosystemu Netatmo/Legrand, a także z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant – z nich korzystałem podczas testów. Docenić należy też to, że nagrania wideo przechowywane są lokalnie, z możliwością wysłania ich do naszego konta w chmurze Dropbox lub na dowolny serwer FTP. Nagrania te mają wysoką jakość oraz mogą być tworzone nawet w całkowitej ciemności.

Duży plus należy się za system rozpoznawania twarzy, dzięki czemu nie będziemy niepokojeni alarmem za każdym razem, gdy kamera kogoś zobaczy. To samo dotyczy również zwierząt. Jest tu również kilka wad, które wymieniłem poniżej.

Sprzęt Netatmo nie należy do najtańszych: kamera wewnętrzna kosztuje 949,99 zł. Ale zobaczcie, jak ona świetnie wygląda. Dodatkowo, jej design pasuje do innych sprzętów marki, w szczególności do elementów stacji pogodowej Netatmo, której używam w domu.

Wady:

Tylko Wi-Fi 2,4 GHz,

Zasilanie tylko przez port microUSB (brak wbudowanego akumulatora lub miejsca na baterie),

Brak możliwości powieszenia kamery np. na ścianie),

Karkołomna konfiguracja streamingu wideo przez IP,

Kamera dosyć mocno się grzeje.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wizualne dopasowanie do innych produktów Netatmo,

Integracja z innymi elementami ekosystemu Netatmo/Legrand,

Dobra jakość obrazu, działanie w podczerwieni (w ciemności),

Nagrania przechowywane lokalnie (karta microSD), można je przesłać do chmury Dropbox lub na wybrany serwer FTP,

Rozpoznawanie twarzy i zwierząt,

Możliwość korzystania z W-Fi lub sieci przewodowej,

Integracja z asystentami głosowymi (np. Amazon Alexa i Google Assistant),

Wygląd zewnętrzny, pierwsze uruchomienie, aplikacja

Inteligentna kamera wewnętrzna Netatmo to wykonany z jednego kawałka aluminium (nie licząc plastikowych wykończeń) cylinder o średnicy 45 mm i wysokości 155 mm. Design tego urządzenia mocno nawiązuje do stylistyki elementów stacji pogodowej Netatmo, od których różni się złotym kolorem z czarną wstawką przy obiektywie kamery. Według mnie to jedne z najlepiej wyglądających sprzętów smart home.



Z tyłu kamery znajdziemy trzy gniazda. Do jednego włożymy kartę pamięci microSD (do 32 GB), drugie to port microUSB służący do zasilania kamery (to jedyny sposób), a trzecim jest gniazdko RJ45, do podłączenia kamery do domowej sieci internetowej. Z tego ostatniego nie musimy korzystać, ponieważ kamera Netatmo obsługuje również sieci Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Szkoda, że nie ma tu obsługi Wi-F 5 GHz.

Gdy już podłączymy kamerę do zasilania, trzeba ją dodać w aplikacji Security, którą pobierzemy ze na przykład ze sklepu Google Play, jeśli mamy telefon z Androidem. Dodawanie kamery jest bardzo proste, ponieważ wystarczy zeskanować kod QR, znajdujący się z tyłu urządzenia. Aplikacja pozwala podejrzeć obraz z kamery na żywo, a także obejrzeć zarejestrowane nagrania. Mają one rozdzielczość FullHD oraz charakteryzują się wysoką jakością, o ile warunki oświetleniowe na to pozwolą. Kamera Netatmo widzi też w całkowitej ciemności, dzięki podczerwieni.

W aplikacji możemy również ustawić wysyłanie nagrań do chmury, a także nauczyć kamerę rozpoznawania wybranych osób, wskazując, kto jest na pokazanym obrazku z twarzą (lub jej fragmentem). Mniej więcej po tygodniu kamera prawidłowo rozpoznaje domowników. Co więcej, jeśli dysponujemy również kamerą zewnętrzną Netatmo, tak jak ja, to ona również może nie reagować na znane twarze.



A jak reaguje kamera wewnętrzna? Może rozpocząć nagrywanie i/lub wysłać powiadomienie do aplikacji. Sposób reagowania możemy ustawić niezależnie dla znanych osób, nieznanych twarzy, zwierząt, innego wykrytego ruchu, a także alarmów wysłanych z innych podłączonych urządzeń, na przykład czujnika otwarcia drzwi czy czujnika dymu. Co więcej, kamera może inaczej reagować, gdy nikogo nie ma w domu, a inaczej, gdy któraś z rozpoznanych osób aktualnie w nim przebywa.

Alexa i Asystent Google

Netatmo Smart Indoor Camera integruje się z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa czy Google Assistant, z których sam korzystam w domu. Wystarczy w obu przypadkach zainstalować odpowiedniego „skilla” i gotowe. Najlepiej, gdy dodatkowo dysponujemy urządzeniem Echo Show z ekranem (w przypadku Alexy) lub jego odpowiednikiem z ekosystemu Google. Dzięki temu w łatwy sposób możemy podejrzeć obraz z kamery Netatmo. W przypadku Alexy wystarczy powiedzieć „Alexa, show home camera” (jeśli nazwiemy kamerę „home camera”), by po chwili zobaczyć to, co widzi kamera (z niewielkim opóźnieniem). To szybsze, niż sięganie po telefon i uruchamianie aplikacji.

Podobnie jest w przypadku Asystenta Google. Na przykład, gdy kamerę zamontujemy w przedpokoju (hall), wystarczy powiedzieć: „ok Google, show the hall” (Google Assistant nie na każdym urządzeniu zna język polski).

Testowana kamera Netatmo nie strumieniuje obrazu wideo za pomocą protokołu IP, co pozwoliłoby zobaczyć obraz z niej również poza ekosystemem Netatmo. Da się to obejść, ale jest to dosyć karkołomne.

Kamera Netatmo to mały piecyk

Inteligentna kamera wewnętrzna Netatmo podczas pracy wytwarza dosyć dużo ciepła. Wystarczy godzina, by temperatura jej obudowy rozgrzała się do niemal 42°C (metalowa powierzchnia) czy nawet do 46°C (plastik obok karty pamięci). Z tego powodu nie należy jej przykrywać, ani ustawiać w miejscu, w którym będzie narażona na działanie innych źródeł ciepła czy bezpośrednie padanie promieni słonecznych.

Jeśli już o lokalizacji mowa, to producent nie przewidział w niej możliwości powieszenia czy ustawienia pod dowolnym kątem. Problem ten można naprawić przy użyciu dodatkowego „trzymaka”, jeśli uda nam się znaleźć odpowiedni.

Co w zestawie?

Kamerę wewnętrzną Netatmo otrzymujemy w zestawie z zasilaczem sieciowym o mocy 10 W (5 V / 2 A) z nieodłączanym przewodem microUSB, dodatkowym przewodem USB oraz krótką instrukcją i dodatkową naklejką z kodem. Wszystko jest zamknięte w białym, kartonowym pudełku z kolorowym nadrukiem.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak