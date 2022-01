Inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo | szybki test wykrywacza czadu

W swoich domach często mamy miejsca, które są narażone na obecność tlenku węgla (czadu). Ten bezbarwny i bezwonny, a jednocześnie śmiertelnie niebezpieczny gaz powstaje podczas niecałkowitego spalania gazu ziemnego, ale także paliwa w naszych samochodach czy drewna w kominku. Dla własnego bezpieczeństwa warto używać czujnika, który wykryje czad zanim będzie za późno. Taki w swojej ofercie ma firma Netatmo.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 9/10

Inteligentny czujnik tlenku węgla firmy Netatmo to stosunkowo duże, ale atrakcyjne wizualnie urządzenie. Jego jedynym zadaniem jest wykrycie tego trującego gazu w powietrzu zanim zdąży nam zaszkodzić. Do tego celu służy mu głośny dźwięk alarmu oraz możliwość wysłania powiadomienia na smartfon.

Dla mnie ogromną zaletą jest tu fakt, że producent czujnika pozwala korzystać z jego wskazań także za pomocą zewnętrznych narzędzi. W moim przypadku jest to oprogramowanie Home Assistant, którego używam do zarządzania całym posiadanym sprzętem Smart Home. Taka integracja powoduje, że efektem wykrycia czadu na niebezpiecznym poziomie będzie zainicjowanie działania w innych urządzeniach. Może to być odcięcie dopływu gazu, włączenie wentylatora czy wysłanie wiadomości SMS pod ustalony numer. Możliwości jest wiele.

Inteligentny czujnik czadu firmy Netatmo można kupić w cenie od 419 zł. Nie jest to tania „zabawka”, ale czy warto oszczędzać na swoim bezpieczeństwie?

Wady:

Duże rozmiary,

Tylko Wi-Fi 2,4 GHz,

Niewymienne baterie.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Łatwe mocowanie na ścianie,

Długi czas pracy na baterii,

Wysoki poziom głośności,

Zdalny dostęp przez Internet,

Współpraca z systemami Smart Home, obsługa webhook,

Integracja z Apple HomeKit.

Wygląd zewnętrzny, ergonomia, dane techniczne

Inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo to wykonane z białego tworzywa sztucznego urządzenie o wymiarach 100 x 100 x 23 mm i masie 218 g. Sprzęt ten jest znacznie większy niż na przykład czujnik CO Fibaro, z którego korzystam na co dzień. Na szczęście produkt Netatmo dobrze wygląda, nie tylko na białym tle.

W zestawie z czujnikiem Netatmo znajduje się zestaw montażowy, umożliwiający powieszenie urządzenia w wybranym przez nas miejscu. Jest to plastikowy krążek, który przykręcamy do ściany, a na nim wieszamy wykrywacz tlenku węgla i możemy go w każdej chwili łatwo zdjąć.

Z tyłu czujnika, oprócz miejsca do powieszenia go na ścianie, znajduje się włącznik urządzenia oraz przycisk Reset. Wokół urządzenia znajduje się metalowy pasek z otworami, przez który wnika badane powietrze do środka. Z jednej strony znajdują się również kolorowe diody wskaźnikowe, czerwona (alarm), pomarańczowa (błąd) oraz zielona (zasilanie włączone), a także niebieska. Z kolei na przednim panelu producent umieścił przycisk do wyciszania alarmu.

Dane techniczne:

Rodzaj czujnika: czujnik tlenku węgla,

czujnik tlenku węgla, Zastosowanie: w pomieszczeniach,

w pomieszczeniach, Zasilanie: dwie niewymienne baterie 3 V wystarczające na 10 lat eksploatacji,

dwie niewymienne baterie 3 V wystarczające na 10 lat eksploatacji, Wyzwalanie alarmu (85 dB): przy odległości 3 m po 60-90 minutach narażenia na 50 ppm tlenku węgla, po 10-40 minutach narażenia na 100 ppm lub po niecałych 3 minutach narażenia na 300 ppm.

przy odległości 3 m po 60-90 minutach narażenia na 50 ppm tlenku węgla, po 10-40 minutach narażenia na 100 ppm lub po niecałych 3 minutach narażenia na 300 ppm. Temperatura robocza: -10°C - +40°C,

-10°C - +40°C, Wilgotność robocza: 15% - 90%,

15% - 90%, Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), WPA/WPA2-personal (TKIP i AES), Bluetooth o niskim zużyciu energii (30 mW, 2,4 GHz).

Pierwsze uruchomienie, aplikacja mobilna

Inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo włączamy małym przełącznikiem z tyłu obudowy. Gdy to zrobimy, usłyszymy krótki dźwięk oraz zapalą się wszystkie cztery diody. Kolejnym krokiem powinno być zainstalowanie aplikacji Home + Security na smartfonie oraz dodanie w niej czujnika czadu. Rozwijamy w tym celu menu oraz wybieramy opcję „Zainstaluj nowe produkty”. Z listy wybieramy właściwy produkt i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Głównym zadaniem aplikacji na smartfonie jest powiadomienie nas, gdy czujnik wykryje obecność tlenku węgla w powietrzu na odpowiednio wysokim poziomie (powyżej 50 ppm). Przydatne jest to wtedy, gdy akurat nie ma nas w domu. Będąc w nim powinniśmy usłyszeć alarm dźwiękowy o głośności 85 dB (dane producenta). Nie wiem, jakiej odległości to dotyczy, ale zmierzona głośność w odległości 60 cm od czujnika wyniosła 95 dB. Nie da się tego nie usłyszeć.

Aplikacja Home + Security pozwala zaktualizować oprogramowanie urządzenia Netatmo, a także podejrzeć stan czujnika (poziom CO w ppm) oraz sygnał Wi-Fi, który jest sprawdzany co miesiąc. Tu również możemy zainicjować test dźwięku alarmowego – producent zaleca to zrobić co najmniej raz w roku (możemy go przestawić na dwa razy w roku lub raz w miesiącu).



Czy urządzenie Netatmo właściwie wykrywa obecność czadu w powietrzu? Na to pytanie nie mam odpowiedzi, ponieważ w moim domu tlenek węgla nie został wykryty. Pozostaje więc wierzyć na słowo producentowi, że w razie potrzeby czujnik zadziała prawidłowo.

Integracja z systemem Smart Home

W swoim domu używam wielu inteligentnych urządzeń i sprawą priorytetową jest dla mnie to, by wszystkie one współdziałały ze sobą w ramach systemu Smart Home. Do integracji urządzeń oraz zarządzania nimi używam oprogramowania o nazwie Home Assistant.

Ku mojemu zadowoleniu potrafi ono odebrać informacje wysłane przez czujnik tlenku węgla Netatmo i odpowiednio na nie zareagować, wywołując działania w innych podłączonych urządzeniach. Zależy to już tylko od naszej inwencji oraz posiadanego sprzętu. W moim przypadku po wykryciu czadu w łazience (tam mam piec gazowy) mogłoby nastąpić automatyczne odcięcie dopływu gazu do pieca, co spowodowałoby jego wyłączenia, a także uruchomienie wentylatora. Do kompletu brakuje tylko możliwości zdalnego otwarcia okien, ale takich nie mam.

Czujnik Netatmo jest kompatybilny z Apple HomeKit. Jeśli mamy inteligentny termostat Netatmo, kontrolujący piec na gaz, olej opałowy czy drewno, wykrycie tlenku węgla może spowodować wyłączenie pieca. Wystarczy stworzyć odpowiedni scenariusz.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis