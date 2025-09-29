JBL Sense Lite, nowe otwarte słuchawki dla aktywnych

JBL zaprezentował nowe słuchawki bezprzewodowe Sense Lite, które wyróżniają się otwartą konstrukcją opartą na technologii JBL OpenSound. Pozwala to na słuchanie muzyki przy zachowaniu świadomości otoczenia. Producent zachwala lekką, silikonową konstrukcję z nowym pałąkiem zausznym. Całość ma zapewniać komfort przez cały dzień, a jednocześnie idealny kąt słuchania, co przekłada się na doskonałe brzmienie i poziom świadomości otoczenia.

Technologia JBL OpenSound pozwala doświadczyć czystego, dynamicznego brzmienia, pozostawiając otwarty kanał słuchowy, aby zachować świadomość tego, co dzieje się wokół. Precyzyjne dopasowanie słuchawek dousznych JBL Sense Lite eliminuje przenikanie dźwięku, dzięki czemu rozmowy zawsze pozostaną prywatne i poufne – przekonuje JBL.

JBL Sense Lite zostały dostosowane do najróżniejszych kształtów i rozmiarów uszu, aby zapewnić odpowiedni kąt słuchania i niskie przenikanie dźwięku. Nowość wyróżnia się klasą pyło- i wodoszczelności IP54, co oznacza, że JBL Sense Lite niestraszny będzie lekki deszcz czy odrobina potu podczas treningu.

Słuchawki obsługują łączność Bluetooth 5.4 z funkcją multipoint, pozwalającą na sparowanie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Zastosowane przetworniki dynamiczne o wymiarach 18 x 11 mm oferują pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz. Model wyposażono także w cztery mikrofony z algorytmem redukcji szumów otoczenia.

Zestaw wyposażono w akumulatory 55 mAh w każdej słuchawce i 560 mAh w etui. Pozwala to na maksymalnie 8 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 24 godziny z etui. Czas pełnego ładowania zestawu wynosi 2 godziny, ale dostępna jest też funkcja szybkiego ładowania – 10 minut wystarcza na około 3 godziny pracy. Podczas rozmów telefonicznych czas działania wynosi do 5 godzin.