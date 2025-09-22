Polskie kino w Polsat Box Go. Hity z Gdyni w jednej kolekcji

Kino, które zdobyło uznanie w Gdyni

Z okazji trwającego festiwalu w Gdyni, Polsat Box Go zebrał w jednej kolekcji filmy, które były doceniane przez jury i publiczność w ostatnich latach. To produkcje odważne, artystycznie dopracowane i często podejmujące trudne tematy.

Dalsza część tekstu pod wideo

W kolekcji znalazły się między innymi "Zielona Granica" Agnieszki Holland, laureatka Złotych Lwów i Nagrody Publiczności, a także "Śubuk" Jacka Lusińskiego – nagradzany dramat o matce walczącej o prawa syna z autyzmem.

Historie, które zostają w pamięci

Widzowie znajdą tu także "Kobietę na dachu" Anny Jadowskiej z nagradzaną rolą Doroty Pomykały oraz "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego, docenione za scenariusz, muzykę i debiut aktorski. Nie zabrakło też animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego z głosami Krystyny Jandy i Marka Kondrata.

Na liście pojawiły się również filmy mocno poruszające emocje: thriller "Dziewczyna z igłą", dramat społeczny "Rzeczy niezbędne" czy intymny debiut "To nie mój film". Fani inspirujących historii mogą sięgnąć po "Najlepszego", opowieść o Jerzym Górskim, mistrzu triathlonu.

Kino dla wymagających widzów